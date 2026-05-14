Ni refresco de cola ni cerveza: estas son las bebidas que limpian tus arterias y cuidan tu corazón

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

Ahora que llega el buen tiempo y las terrazas de los bares vuelven a ganar protagonismo, beber agua suele quedar en un segundo plano eclipsada por opciones mucho más apetecibles como los refrescos o la cerveza.

Lo que a priori parece la mejor forma de combatir el calor y la sed, en realidad puede convertirse en un problema para nuestro organismo. Muchas de estas bebidas contienen cantidades ingentes de azúcar, cafeína o alcohol, componentes que no solo no nos hidratan, sino que incluso favorecen una mayor deshidratación y afectan al metabolismo.

Afortunadamente, existen alternativas saludables que pueden pedirse tanto en bares y restaurantes como prepararse fácilmente en casa. Opciones refrescantes que no solo ayudan a calmar la sed, sino que además aportan vitaminas, antioxidantes y beneficios clave para cuidar el corazón y mantener el cuerpo hidratado durante los meses de más calor.

Las bebidas azucaradas y alcohólicas, las grandes enemigas del corazón

En el día a día, muchas personas recurren automáticamente a refrescos o cerveza para acompañar comidas y cenas. Sin embargo, los expertos recuerdan que el consumo frecuente de este tipo de bebidas puede afectar directamente a la salud cardiovascular.

El exceso de azúcar, alcohol y sustancias artificiales contribuye al aumento de la presión arterial, favorece la inflamación y deteriora progresivamente las arterias. Todo ello incrementa el riesgo de sufrir enfermedades cardíacas y problemas circulatorios.

El agua con gas, la alternativa que cada vez pide más gente

El agua con gas también se ha consolidado como una de las opciones favoritas para quienes quieren dejar atrás los refrescos azucarados sin renunciar a una bebida con más sensación de frescor.

Además de hidratar igual que el agua tradicional, aporta saciedad y puede ayudar a reducir el consumo de bebidas con azúcar. Muchos expertos destacan que, siempre que no lleve azúcares añadidos, es una alternativa saludable para acompañar comidas o tomar en terrazas durante los meses de calor.

Té verde: antioxidantes para proteger las arterias

El té verde se ha convertido en una de las bebidas más recomendadas para cuidar el corazón gracias a su elevado contenido en antioxidantes, especialmente catequinas.

Estos compuestos ayudan a combatir el daño celular, reducen la inflamación y favorecen una mejor circulación sanguínea. Además, diversos estudios señalan que el consumo regular de té verde puede ayudar a disminuir el colesterol LDL, conocido como «colesterol malo», y mejorar la elasticidad de las arterias.

Zumo de granada: un aliado contra el colesterol

Otra de las opciones más destacadas es el zumo de granada. Esta fruta contiene polifenoles y antioxidantes con propiedades antiinflamatorias capaces de combatir el estrés oxidativo.

Algunas investigaciones han demostrado que su consumo puede ayudar a reducir la presión arterial y mejorar la circulación. Además, favorece una mejor salud arterial y contribuye a disminuir los niveles de colesterol LDL.

Zumo de remolacha: beneficios inmediatos para la presión arterial

Aunque no suele ser la bebida más habitual, el zumo de remolacha está ganando popularidad por sus efectos positivos sobre el sistema cardiovascular.

La clave está en su alto contenido en nitratos, que el cuerpo transforma en óxido nítrico. Este compuesto ayuda a dilatar los vasos sanguíneos y mejora el flujo de sangre, lo que puede traducirse en una reducción de la presión arterial en pocas horas.

Agua de coco: hidratación y potasio para el verano

El agua de coco se ha convertido en una de las bebidas de moda y no es casualidad. Además de refrescante, aporta grandes cantidades de potasio, un mineral fundamental para regular la presión arterial.

Su bajo contenido calórico y su capacidad para hidratar de forma natural la convierten en una alternativa mucho más recomendable que muchos refrescos tradicionales.

Batidos de frutas: vitaminas y antioxidantes en un solo vaso

Los batidos elaborados con frutas como arándanos, fresas o plátanos también son una excelente opción para cuidar el corazón.

Estas frutas aportan antioxidantes, fibra, vitaminas y minerales que ayudan a reducir la inflamación y proteger el sistema circulatorio. Además, pueden combinarse con ingredientes como yogur, semillas de chía o espinacas para aumentar todavía más sus beneficios nutricionales.

Los expertos recuerdan que no se trata de prohibir por completo refrescos o cerveza, sino de encontrar un equilibrio y apostar con más frecuencia por bebidas que realmente beneficien al organismo.

Con la llegada del calor, mantener una buena hidratación es más importante que nunca. Y hacerlo con opciones saludables puede marcar una gran diferencia no solo en la sensación de bienestar, sino también en la salud cardiovascular a largo plazo.