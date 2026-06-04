Aceite de oliva, limón y canela: los beneficios de esta mezcla y cómo prepararla

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

El aceite de oliva, el limón o la canela actúan como tres productos alimentarios que, más allá de su función, también adoptan forma de remedios caseros. Una de las mezclas que más interés ha despertado en los últimos meses combina el aceite de oliva con cáscara de limón y canela. Una receta que a simple vista puede estar destinada solo a la gastronomía, pero esta preparación cuenta con diversos usos prácticos que han contribuido a su reputación. Además, se elabora con ingredientes fáciles de conseguir y que suelen estar presentes en muchos hogares.

La función de mezclar estos ingredientes

La combinación de estos tres ingredientes destaca concretamente por su aroma. El limón proporciona un olor fresco y cítrico, mientras que la canela produce notas dulces y especiadas. Al mezclarse con el aceite de oliva, los aromas se integran y pueden perdurar más tiempo. Por ello, muchas personas utilizan esta preparación como ambientador natural para determinadas estancias de la vivienda. También es recurrente encontrarla como ingrediente en productos caseros destinados al cuidado de muebles de madera, ya que el aceite ayuda a nutrir algunas superficies y proporciona brillo.

¿Cómo se prepara la mezcla?

La elaboración es sencilla. Basta con introducir varias tiras de cáscara de limón y una o dos ramas de canela en un recipiente con aceite de oliva. Después, se recomienda dejar reposar la mezcla durante varios días para que los ingredientes liberen sus aromas y propiedades.

Una vez transcurrido ese tiempo, el preparado puede utilizarse según el uso que se le quiera dar, siempre teniendo en cuenta las recomendaciones específicas para cada aplicación.

¿Cuándo se utiliza?

Esta combinación de ingredientes suele emplearse cuando se busca una alternativa natural a determinados productos comerciales o para aprovechar los productos alimentarios. Su popularidad se debe a que combina sencillez, bajo coste y un buen aroma. Aunque los expertos recuerdan que cualquier remedio casero debe utilizarse con prudencia y que los resultados pueden variar en función del uso que se le dé y de las características de los entornos.

La tendencia

Las soluciones naturales para el hogar han impulsado la difusión de recetas como esta y ganan interés entre la gente. La mezcla de aceite de oliva, cáscara de limón y canela se ha vuelto una de las más comentadas gracias a su facilidad de preparación y a los diversos usos que tiene en el ámbito doméstico.