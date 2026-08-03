Una jueza de EEUU desestima la demanda a Messi por estafar siete millones de euros tras no jugar un amistoso

Leo Messi ha sido salvado por la justicia. Después de meses siendo acusado junto a la AFA de haber estafado siete millones de euros, finalmente los tribunales han decidido desestimar la demanda que tenía por el simple hecho de no haber jugado un amistoso que se había comprometido a jugar tras un acuerdo con una promotora. Un escándalo que afectó a su reputación y del que finalmente ha salido airoso tras decisión de la jueza.

Fue sin duda una demanda millonaria que afectó al argentino. La magistrada Lisa Walsh desestimó con perjuicio el único reclamo que involucraba directamente al capitán de la Albiceleste, dejándolo definitivamente fuera del expediente judicial.

El caso había ganado repercusión internacional en abril, cuando la empresa estadounidense VID Music Group exigió los siete millones de dólares contra la AFA y Messi. La promotora alegaba que había adquirido los derechos exclusivos para organizar una serie de amistosos de la Selección Argentina y que el contrato establecía que el rosarino debía disputar al menos 30 minutos del encuentro frente a Venezuela, disputado en octubre de 2025 en Miami. Sin embargo, el futbolista no llegó a jugar ese partido, lo que derivó en la reclamación por presunto incumplimiento contractual.

Ahora, el panorama judicial cambió de forma significativa. Según la resolución de la jueza Walsh, la empresa promotora conocía desde el momento de la negociación que existía el riesgo de que Messi no disputara el encuentro, por lo que decidió desestimar con perjuicio el cargo dirigido contra el futbolista. Esa decisión implica que el reclamo no podrá volver a presentarse en los mismos términos contra el capitán argentino.

La resolución no pone fin a toda la causa civil, ya que el expediente mantiene otros planteamientos relacionados con las obligaciones contractuales entre las partes. Sin embargo, sí representa una victoria importante para la defensa de Messi, que queda completamente desvinculado del único cargo que lo afectaba de manera directa.