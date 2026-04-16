Demandan a Messi y la AFA por estafar 7 millones después de que el argentino no jugase un amistoso

Nuevo lío con Leo Messi. La estrella del Inter de Miami y la AFA han sido demandados a las puertas del Mundial después de incumplir un contrato en el que habían recibido siete millones de euros a cambio de que el futbolista jugase dos partidos amistosos que no terminó jugando. Un problema que ha derivado el caso a juicio, donde se les acusa de hasta diez cargos diferentes.

Todo se remonta al año pasado en Estados Unidos cuando la promotora VID Music Group, una de las empresas organizadoras de los amistosos, se presentó ante el Tribunal de Florida por un incumplimiento de contrato contra Messi, la AFA y un agente intermediario. El motivo es que tanto la selección argentina como el futbolista se habían comprometido a pagar siete millones de euros a cambio de jugar el pasado mes de octubre contra Venezuela y Puerto Rico, además de otros dos en junio de 2026 como preparación para la Copa del Mundo.

La razón por la que se le acusa a Messi es por haber conspirado junto con su agente (acusado de fraude) y la AFA para persuadir y presionar a la promotora para firmar esos contratos, además de «tergiversación negligente e interferencia ilícita en un contrato’, según informa The Athletic. Según detallan los documentos expuestos en la denuncia, Messi debía haber jugado un mínimo de 30 minutos en ambos partidos, siempre y cuando Messi no sufriese ninguna lesión, enfermedad o fuerza mayor que le impidiese jugar. El objetivo era usar su figura como el gran valor comercial del partido y el motor económico para atraer aficionados.

En el primer caso, VID Music Group argumentó que Messi y la AFA le provocaron pérdidas millonarias porque el futbolista no jugó en el partido amistoso de Argentina contra Venezuela del 10 de octubre, como había prometido, lo que considera provocó que la asistencia al evento fuese de solo 15.000 personas.

La promesa incumplida de Leo Messi

La empresa criticó haberse enterado horas antes del evento de la ausencia del futbolista, quien además vio el partido desde una suite privada en el Hard Rock Stadium y al día siguiente jugó para el Inter Miami y metió dos goles. «Además, la falta de Messi en el jugo amistoso inicial del 10 de octubre de 2025 contra Venezuela seriamente afectó los partidos subsecuentes, pues el público general perdió confianza en su asistencia», establece el documento.

En el segundo caso, VID Music Group aseveró haber perdido 1,3 millones de dólares por el partido de Argentina contra Puerto Rico, que se jugaría en un inicio el 13 de octubre en Chicago, donde la ciudad afrontaba un ambiente de «agitación civil» ante las protestas contra las redadas migratorias del presidente estadounidense, Donald Trump. Pero la promotora advirtió a la AFA de «preocupaciones» porque la capacidad del Chase Stadium de Florida, a donde se trasladó el juego, era «significativamente menor» a la del Soldier Field de Chicago.

Asimismo, los demandantes expresaron «preocupaciones» porque solo tendrían tres días y medio para promover el partido y vender 21.500 entradas. La promotora también indicó que, para reparar las pérdidas, AFA prometió realizar tres partidos en China, lo que «nunca ocurrió pese a las promesas» de la asociación y de Julián Marcos Kapelan, agente que también está demandado.

El recurso legal abarca 11 cargos distribuidos entre Messi, la AFA y Kapelan que incluyen rompimiento de contrato, enriquecimiento injusto, conspiración civil, inducción fraudulenta y tergiversación negligente. Los demandantes, quienes buscan la reparación del daño, anunciaron que ofrecerán más detalles de la demanda en una rueda de prensa en Miami el próximo martes.