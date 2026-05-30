España vuelve a reinar: se corona campeona de Europa en gimnasia rítmica por segundo año consecutivo

Abran paso, ahora es el momento de España. El peregrinaje sin colgarse un oro duró 33 años, hasta que el combinado nacional se proclamó campeona de Europa el año pasado. Y ahora, 365 días después, España revalida su corona al imponerse en la final del concurso por conjuntos con 57,650 puntos. Una nota que reflejó, mejor que nada, la superioridad del combinado español, integrado por Inés Bergua, Andrea Corral, Marina Cortelles, Andrea Fernández, Lucía Muñoz y Salma Solaun, que aventajó en 4,200 puntos a Rusia.

Completó el podio el conjunto de Israel, que bajó un escalón con relación a los Europeos disputados el pasado año en la capital estonia, tras lograr el bronce con una calificación final de 53,350 puntos, a más de cuatro unidades de las de Alejandra Quereda. Nadie pudo acercarse, ni de lejos, al extraordinario nivel desplegado por las de Alejandra Quereda, que con dos sensacionales ejercicios, radicalmente distintos entre sí, encandilaron tanto a los jueces como a los espectadores presentes en el Palacio de la Cultura y los Deportes de Varna.

Si en el ejercicio de cinco pelotas, el conjunto español se embarcó en una reflexión sobre el paso del tiempo bajo los emotivos acordes de la canción 313, interpretada por el rapero Residente en colaboración con Silvia Pérez Cruz y la actriz Penélope Cruz, en el ejercicio mixto -tres aros y dos pares de mazas- invitó a un festivo crucero por el Caribe. Dos actuaciones que el equipo español resolvió de forma impecable, como demostraron los 28,850 puntos, la nota más alta de toda la competición.

Una nota que ponía a España en el camino de revalidar el oro, para lo cual las de Alejandra Quereda necesitaban sumar más de 24,600 puntos en el ejercicio mixto con el que cerraron la jornada. Puntuación que el conjunto español superó y con creces tras lograr una nota de 28,800 en los aros y mazas, lo que le permitió arrebatar la primera posición a Rusia, que, al igual que Bielorrusia compitió por primera vez sin restricciones, con su bandera, himno y uniforme, desde las sanciones impuestas en 2022 por la invasión de Ucrania.