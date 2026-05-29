Cuánto dinero ganará el PSG o Arsenal por ser campeón de la Champions League

PSG y Arsenal se medirán este sábado en la final de la Champions League 2026, un partido que se disputará en el estadio Puskas Arena de Budapest. El gran encuentro del fútbol europeo (y mundial) enfrenta a dos equipos que buscan revalidar el título, por parte del PSG, o ganar su primera Champions, en el caso del Arsenal. Además de la gloria deportiva, también ambos equipos se juegan el dinero que se consigue por ser campeón de la Champions League.

Cuánto dinero paga la UEFA al campeón de la Champions League

La UEFA, organizadora del torneo, da una cantidad concreta de dinero al campeón de la Champions League. En concreto, el ganador de la competición se llevará 25 millones de euros por ganar la final de este sábado en Budapest. Esos 25 millones corresponden al dinero que se lleva el ganador de la Champions por ganar esta final.

Es decir, no es el dinero que gana en total por toda la competición, ya que eso es mucho más: a esos 25 millones se le añade el dinero que ha ido consiguiendo cada club en las diferentes rondas de la Champions League.

Cuánto dinero se gana en cada ronda de la Champions League

Es aquí cuando hay que hacer una suma, hay que ir ronda a ronda por la competición para calcular el dinero total que se gana en la Champions.

Por participación (cada equipo de la fase liga, eran 36): 18,6 millones de euros

Por cada victoria en la fase liga: 2,1 millones

Por cada empate: 700.000 euros

Por entrar dentro del top 8 de la fase liga: 2 millones

Por estar entre las posiciones 9º a 16º: 1 millón

Por ganar la ronda de playoffs: 1 millón

Por llegar a octavos de final: 11 millones

Por llegar a cuartos: 12,5 millones

Por llegar a semifinales: 15 millones

Por llegar a la final: 18,5 millones

Por ser campeón: 25 millones

Cuánto dinero se paga por victoria, empate o derrota en la Champions League

Como ya hemos mencionado, la UEFA reparte dinero en función de los triunfos (o empate), pero sólo en fase liga. El dinero ya después se va ganando por pasar rondas, no por ir ganando encuentros en esas nuevas fases.

Por ganar un encuentro en cada uno de los ocho encuentros de la fase liga de la Champions, el equipo se lleva 2,1 millones de euros. En caso de empate, el club en cuestión se desembolsa 700.000 euros.

Cuánto dinero pueden ganar Arsenal y PSG por ganar la Champions League

Así, Arsenal y PSG se miden este sábado en la gran final de la Champions League. El conjunto inglés, si consigue su primer título (sólo ha llegado a dos finales, en 2006 y 2026), se llevaría 119,5 millones de euros. Esta es la suma total de ser campeón más lo conseguido con anterioridad. Hay que recordar que el Arsenal fue el único equipo que ganó los ocho partidos de la fase liga.

Por su parte, el PSG, si revalida el título, se llevaría 93,8 millones. Ganaría menos que el Arsenal porque no consiguió tantos triunfos (sólo cuatro) en la fase liga. Cabe recordar que el conjunto francés no estuvo, además, entre los ocho primeros de esta Champions en la fase liga.