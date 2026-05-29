Rafa Jódar aprende a sufrir y culmina una remontada épica para avanzar a octavos de Roland Garros

Posee Roland Garros la capacidad para convertir cualquier escena en una encerrona que obliga a los tenistas a rumiar cada partido. Lo mastica una y otra vez Rafa Jódar, que consigue avanzar de ronda sin atragantarse (7-6, 6-7, 4-6, 6-3, 6-3) pese a la obstrucción de Michelsen, irreductible hasta su último aliento. Ahí celebra el español, que grita con las energías que le quedan. Una cosa es el tenis y otra cosa es el tenis a cinco sets y bajo el sol abrasador de París, que devuelve todas las pelotas.

Aprende a sufrir y se sostiene. Y eso, en días así, vale doble. Se cita en octavos de final con Pablo Carreño, un español ya está en cuartos. Hay momentos en los que un Grand Slam obliga a tirar de fortaleza mental y de las reservas del depósito cuando las piernas y la muñeca andan carentes de energías. Sobre esa tarima danzó Rafa Jódar. Por momentos con la iniciativa; otros en el alambre. En ocasiones conectando golpes ganadores; otras cometiendo dobles faltas y errores no forzados. Hasta once de lo primero, 48 de lo segundo.

La irregularidad propia de la edad, apenas 19 primaveras, y las circunstancias tormentosas de Roland Garros. Aprendizaje y más aprendizaje. Ahí está Rafa Jódar. Quema etapas a velocidades vertiginosas. Venía de un partido de casi tres horas y media y se fue a uno de cuatro horas y cuarto. Michelsen y Jódar son dos raquetas que se cruzarán en más ocasiones en el futuro. A sus 21 y 19 años respectivamente, el tenis agresivo que practican las empuja a ello. Incluso en los fallos hay igualdad. Uno perdía el servicio; el otro lo hacía después.

Así se repartieron el primer set hasta llegar al tie break. Entre roturas y roturas. Hasta cuatro se produjeron. Mostró más determinación Jódar y se llevó la manga. Emergió entonces Michelsen, por acierto propio y error ajeno, pues Rafa Jódar se perdió entre fallos no forzados y su servicio inestable. Lo aprovechó el estadounidense para meterlo en la batidora con su buena derecha e imponente resto para llevarse los dos sets siguientes y pasar a tener la iniciativa.