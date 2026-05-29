La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 28 de mayo, los espectadores de La 1 de Televisión Española han podido disfrutar del capítulo 844 de La Promesa. De esta manera tan concreta, hemos podido ser testigos de cómo Leocadia niega haberse besado con Cristóbal, por lo que Lorenzo decide llamar al mayordomo para preguntarle a él. Este también niega haberlo hecho, pero el Capitán de la Mata sabe perfectamente lo que vio. Adriano hace saber a Jacobo y a Martina que ya no necesita de sus cuidados, mientras que Vera tiene un tenso enfrentamiento con Lorenzo y Leocadia.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo Samuel confiesa a María Fernández que ha descubierto que Carlo y Estefanía eran novios, por lo que la doncella acaba desmayándose de la impresión. Candela y Simona han recibido una carta de la madre de Vera, pidiendo que la protejan de su padre. Ciro insiste en que Manuel pague lo que perdió en la inversión, mientras que Lorenzo no duda en amenazar a Leocadia. Así pues, le hace saber que, o mete cizaña con don Lisandro, o no tendrá reparos a la hora de contar a todos que la vio besándose con Cristóbal. El duque llega a palacio en busca de su hija, pero Alonso no está dispuesto a permitir que se la lleve.

¿Qué sucede en el capítulo 845 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 29 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo Vera se niega en rotundo a marcharse con su padre, por lo que él no tiene reparos a la hora de amenazar al marqués de Luján. Manuel promete a Vera que van a extremar todas las precauciones para evitar que el duque regrese a palacio, mientras que Petra hace saber a Santos que no lo denunciará, puesto que cree que la muerte de su madre fue accidental.

En cuanto a Pía, termina de escribir la carta para Curro confesando que Leocadia mató a Jana, pero, en un momento dado, Cristóbal se la quita de las manos. Adriano confiesa a Martina que la oyó decir que lo ayudaba por pena, mientras que María confiesa a Carlo que ha descubierto que Estefanía va a tener un hijo suyo.

Él, por tanto, se ve obligado a recurrir a Samuel para que le cuente la verdad. Santos, por primera vez, es feliz y disfruta de un buen rato con sus compañeros. Leocadia termina claudicando ante Lorenzo, y le hace saber que llamará a don Lisandro para malmeter sobre Curro. El duque de Carril se cuela en palacio para llevarse a Vera a punta de pistola. Julieta se interpone y las dos acaban enfrentándose al duque. Finalmente, el sonido de dos disparos enmudece el lugar. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.