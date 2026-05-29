‘Equipo de investigación’ habla hoy de ‘el palancazo’, algo que nos cuesta 11 millones de euros

Después de analizar hace siete días los problemas que ya está generando en la población general la llegada del fentanilo a nuestro país, Equipo de investigación pone el foco esta semana en otro problema del que apenas se habla en los medios. Lo que muchos consideran simple expresión artística o gamberrismo juvenil se ha transformado en una actividad delictiva perfectamente coordinada. La investigación de laSexta se centra en una de las tácticas más extremas y peligrosas del momento: ‘el palancazo’. A partir de las 22:30 h se hablará de qué se trata y qué problemas está dando a la población general.

Once «palancazos» al día: Una ruleta rusa en las vías

La estadística es alarmante. Cada día se registran en España una media de once sabotajes de este tipo. Grupos de jóvenes organizados accionan sin miramientos el freno de emergencia de trenes en marcha con un único objetivo: detener el convoy de golpe para vandalizar los vagones en cuestión de minutos. Una práctica temeraria que pone en riesgo la seguridad de los pasajeros y la circulación ferroviaria, y cuyas imágenes grabadas por los propios autores dejan claro que todo ocurre en minutos y los equipos de seguridad apenas tienen tiempo para actuar antes de que realicen su ‘trabajo’ y se marchen.

Aunque estos grupos organizados pueda parecer que quieren parar los trenes para cometer algún robo, lo cierto es que sólo quieren hacerlo para poder utilizarlos como lienzos. Los vagones de RENFE son sus favoritos, ya que suelen ir por la superficie y en muchos casos pueden realizar los grafitis y salir huyendo de las vías en apenas unos minutos. Cuando las autoridades y la seguridad quieren llegar, es demasiado tarde y cada uno de ellos ya ha conseguido escapar.

El impacto millonario que pagamos todos

Las cámaras de laSexta han logrado entrar en los grupos privados donde se coordinan estos ataques y han acompañado a maquinistas, policías, equipos de limpieza y pasajeros que han vivido estos asaltos en primera persona. El agujero económico es enorme y al final lo pagamos los contribuyentes, muchos de ellos los padres de los mismos que han asaltado los trenes:

El coste de la limpieza: Solo Renfe tiene que destinar más de 1 1 millones de euros anuales para limpiar las pintadas y reparar los trenes destrozados.

Solo Renfe tiene que destinar más de 1 para limpiar las pintadas y reparar los trenes destrozados. Turismo de vandalismo: Los grupos españoles ya no se conforman con el territorio nacional; viajan por toda Europa buscando asaltar metros, a pesar de que en países como Polonia estas acciones conllevan penas de prisión efectiva.

El reportaje recoge además el durísimo testimonio del padre de un joven que perdió la vida mientras intentaba pintar en el metro de Londres, mostrando el lado más trágico y oscuro de esta obsesión.

La otra cara de la moneda: Del vandalismo al lujo de las galerías

Sin embargo, el programa también analiza el reverso de este mundo. Equipo de Investigación muestra cómo varios grafiteros han conseguido dar el salto de la calle a cotizarse en el mercado del arte tradicional, vendiendo lienzos en prestigiosas galerías por miles de euros. Una transición fascinante donde el nombre de Banksy es el ejemplo al que todos se quieren parecer, aunque por el momento sólo él lo ha conseguido.

Este reportaje se podrá ver a partir de las 22:30 h en laSexta en un nuevo programa de Equipo de investigación.