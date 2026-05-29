Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 28 de mayo, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar del capítulo 570 de Sueños de libertad. De esta manera tan concreta, los espectadores han podido ser testigos de cómo Fina ha querido aprovechar la ocasión que se le ha presentado para sincerarse como nunca con Marta respecto a su enfermedad. Todo ello mientras Begoña se queda completamente sin palabras al darse cuenta de que Juanito ha desaparecido. Como no podía ser de otra forma, ¡no puede evitar temerse lo peor!

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en Antena 3 han tenido la oportunidad de ver cómo, en la cantina, todos se quedan profundamente descolocados como consecuencia de una situación muy violenta. Todo ello mientras Claudia no tiene reparos a la hora de irse de la lengua con un periodista y un impulso de Begoña termina con un desenlace fatal. Por si fuera poco, Pablo se arma de valor a la hora de defender a Nieves de las cada vez más constantes acusaciones de don Agustín. Todo ello mientras, de un momento a otro, Tasio regresa de Dos Hermanas. ¿Lo hará junto a Carmen?

¿Qué sucede en el capítulo 571 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, viernes 29 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de Antena 3 van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo, en un momento dado, Nieves se arma de valor para confesar a Pablo toda la verdad sobre Alberto. Miguel, mientras tanto, da el paso de diagnosticar a Manuela. Salva toma una complicada decisión para proteger a Mabel.

En cuanto a Gabriel, no tiene reparos a la hora de dar un toque de atención a Claudia por haber hablado con la prensa. Valentina, por su parte, ha hecho un inesperado desplante a Begoña, mientras que Fina toma una drástica decisión a nivel personal: ¿elegirá a Bianca o se quedará con Marta? No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.