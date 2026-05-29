Un soltero de ‘First Dates’ descoloca a su cita con un ‘striptease’: «Me ha dejado…»

Las puertas del restaurante de First Dates se han vuelto a abrir con el objetivo de recibir a su nueva tanda de solteros. El popular formato de citas a ciegas se ha convertido en uno de los más vistos de la parrilla televisiva española, y sus 10 años de emisión lo prueban. Por ello, no es de extrañar que cada vez sean más los solteros que apuesten por encontrar a su potencial pareja perfecta en el programa. Y es que, aunque a la primera no haya suerte, a la segunda puede ir la vencida. Una actitud que tenía Alberto, uno de los protagonistas de la pasada noche del 28 de mayo.

El soltero había acudido al formato, hace algunos años, con el objetivo de encontrar a su media naranja, pero no tuvo mucha suerte con su cita de por aquel entonces. «No hubo química», comentó en uno de los totales. Ante ello, el encargado de recibirlo a su llegada fue Carlos Sobera. Fue así como el presentador le preguntó si su vida había cambiado mucho en estos últimos años. «Sí, ahora trabajo de seguridad de una discoteca también, ya no soy stripper. Cuando trabajaba de eso, tenía un cuerpo de diez, pero claro, ahora tengo una edad…», le respondió el soltero, de 53 años.

Alberto, soltero de ‘First Dates’: «No tengo pareja, estoy conmigo mismo»

A nivel amoroso, Alberto no ha tenido mucha suerte. «No tengo pareja, estoy conmigo mismo, pero es verdad que llevo casi tres años sin estar con nadie. Busco una mujer a la que le guste la playa y con sentido del humor», confesó. Teniendo esto en cuenta, la organización le preparó una cita con María, una soltera de 59 años que se presentó como una fiel fan de Eros Ramazzotti.

«Es mi pasión desde los 15 años, con su música me he enamorado, con los mensajes de sus canciones he salido adelante en muchos momentos bajos… Es mi refugio y mi terapeuta», admitió al equipo de Cuatro. Así pues, la primera impresión entre los comensales fue bastante particular. Pues, mientras él se mostró emocionado por la elección de su cita, ella no lo celebró tanto.

«No me ha dado mala impresión, pero no me ha hecho decir: ¡Wow!», confesó en privado. Aun así, ambos estuvieron de acuerdo en trasladarse hasta su mesa en el restaurante con el objetivo de conocerse mejor. Un encuentro donde hablaron de sus gustos, aficiones, trabajos y diversos temas para comprobar si compaginaban, pero Alberto ya estaba preparando el terreno para la sorpresa que le daría a su cita después.

María, soltera de ‘First Dates’, se sincera: «No es la manera de conquistarme»

Antes de concluir la cita, Alberto y María se trasladaron hasta el reservado del programa. Fue allí cuando el soltero se puso manos a la obra. «Alberto lleva toda la cita guardándose un as bajo la manga», anunciaba Carlos Sobera a los espectadores. Así pues, sin previo aviso, el soltero comenzó a quitarse la ropa y le ofreció un striptease a la mujer, pero la cara de impresión de María lo decía todo.

«Me ha dejado sorprendida. Como diversión, vale, pero no es la manera de conquistarme. Me gusta el hombre que quiere conquistar a la mujer, que le hace cosas para que sea feliz, que eso es lo que yo no he tenido», confesó en privado. Tras ello, los participantes se dirigieron hasta la sala de la decisión final de First Dates.

Sin embargo, mientras él sí quiso una segunda cita con ella, la soltera se negó. «Me ha gustado lo que ha hecho en la velada para que fuera diferente, pero no he sentido lo que esperaba sentir», comentó Alberto. Al escucharla, el comensal intentó convencerla. Fue así que le dijo que tenía previsto comprar dos billetes para hacer un crucero hasta Italia e ir a ver a Eros Ramazzotti. Una tentación que dejó a María encantada, por lo que le dijo sí a una segunda cita.