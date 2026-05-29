Junts vuelve a exigir a Sánchez elecciones y descarta apoyar una moción de censura del PP

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha reclamado este viernes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones generales y ha alejado, de forma explícita, la posibilidad de que su formación respalde una moción de censura impulsada por el PP.

Nogueras ha dejado claro que Junts «no está para poner y sacar gobiernos», en un contexto en el que las últimas informaciones sobre presuntas irregularidades en la utilización del rescate a la aerolínea Plus Ultra han incrementado la presión sobre el Ejecutivo.

«Preguntamos a Sánchez por qué no convoca elecciones o, al menos, que dé una justificación democrática», ha dicho la diputada independentista durante una entrevista en La Hora de La 1, donde ha recordado que lleva semana y media lanzando esa misma exigencia desde la sesión de control al Gobierno.

Al ser preguntada por la posibilidad de que Junts respalde una eventual moción de censura presentada por el PP, Nogueras ha marcado una condición inasumible: la presencia de Vox en la ecuación. «Junts jamás va a hacer nada que facilite que la extrema derecha está en el poder, ya lo hicimos en 2023», ha remarcado, en alusión al bloqueo que su partido ejerció entonces para impedir que la formación de Santiago Abascal accediera al Gobierno. Nogueras ha afirmado que Junts es el «único partido que no interviene en las iniciativas de Vox» y que «jamás en la vida» sus diputados interpelan a los de Abascal en el hemiciclo: «Esto sí es no alimentar a la extrema derecha».

Por otro lado, la dirigente independentista ha sostenido que la actual situación refleja un patrón recurrente en la política española. «El Gobierno de Pedro Sánchez entra porque el anterior era corrupto y parece que la historia de España consiste en que vayan entrando y saliendo gobiernos corruptos. Sea PP, sea PSOE», ha lamentado.

Asimismo, ha defendido que Junts no debe asumir la responsabilidad sobre la estabilidad del Ejecutivo y ha recordado que su formación dio por «rota» hace meses la relación política con el PSOE pese al acuerdo de investidura alcanzado al inicio de la legislatura.

Según ha explicado, los socialistas «desaprovecharon la oportunidad» de desarrollar una nueva relación con Cataluña al incumplir los compromisos pactados. «Nosotros no estamos aquí para sostener a nadie, para aguantar a nadie. Estamos aquí para hacer política y ayudar a los ciudadanos de Cataluña», ha subrayado.