El Gobierno ha encontrado un balón de oxígeno inesperado para sacar adelante su decreto de rebajas fiscales en energía y carburantes. Junts ha abierto la puerta a respaldar la medida, pero con una condición clara: que el Ejecutivo de Pedro Sánchez impulse el llamado IVA cero para los trabajadores autónomos. Una medida que, en realidad, Europa pedía a Sánchez que implementase de manera obligatoria, y por cuyo retraso a la hora de ponerla en marcha Bruselas ha denunciado a España.

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha confirmado que su formación facilitará la aprobación del paquete anticrisis a cambio de que el Gobierno adapte la normativa española a una directiva europea que permitiría aliviar la carga fiscal de este colectivo.

De prosperar el acuerdo, el decreto que incluye rebajas del IVA en la luz, el gas y los carburantes (medidas adoptadas en plena escalada de precios por la guerra en Irán) podría superar el trámite parlamentario y entrar en vigor sin sobresaltos.

La llave de Junts en el Congreso

El movimiento de Junts vuelve a situar al partido de Carles Puigdemont como actor decisivo en la aritmética parlamentaria. Sin mayoría suficiente, el Gobierno necesitaba un respaldo alternativo tras perder el apoyo de algunos de sus socios habituales.

En este contexto, el posicionamiento de la formación independentista se convierte en determinante. Su disposición a votar a favor (o incluso a abstenerse) inclina la balanza en un Congreso fragmentado donde cada voto cuenta. La alternativa pasaba por una hipotética abstención del Partido Popular, un escenario que no estaba garantizado.

El gesto de Junts, sin embargo, no es gratuito. La exigencia del IVA cero para autónomos introduce un elemento de presión política y fiscal que el Ejecutivo deberá valorar cuidadosamente, tanto por su impacto presupuestario como por su encaje normativo.

Rebajas fiscales en plena crisis energética

El decreto en cuestión forma parte del paquete de medidas adoptadas por el Gobierno para contener el impacto económico de la crisis energética internacional. La subida de precios, agravada por el conflicto en Oriente Medio, ha obligado a reactivar instrumentos fiscales para aliviar la factura de hogares y empresas.

Entre las medidas contempladas se encuentran reducciones del IVA aplicadas a la electricidad, el gas y los combustibles, con el objetivo de frenar el encarecimiento del coste de vida. Estas rebajas ya han sido utilizadas en anteriores episodios de tensión energética, pero su continuidad depende ahora del respaldo parlamentario.

La incorporación del IVA cero para autónomos abre, además, un nuevo frente en la política fiscal del Gobierno. Esta medida, basada en una directiva europea, supondría un alivio para millones de trabajadores por cuenta propia, aunque también implicaría una merma en la recaudación.