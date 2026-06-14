Metrovacesa refuerza su apuesta por Madrid: planea 6.000 viviendas y 8 promociones

La Comunidad de Madrid constituye actualmente uno de los principales mercados de Metrovacesa, concentrando el 27% de la cartera de la compañía. De esta forma, la promotora ya dispone de suelo para desarrollar más de 6.000 viviendas en la región y cuenta actualmente con ocho promociones activas en Madrid capital, Pozuelo y Valdemoro.

«Para que Madrid continúe siendo una región competitiva, inclusiva y capaz de ofrecer oportunidades, es imprescindible que el desarrollo de nueva vivienda avance al mismo ritmo que las necesidades y el crecimiento de la población», ha destacado Jorge Pérez de Leza, CEO de Metrovacesa, quien también ha subrayado que ampliar la oferta residencial con una combinación equilibrada de tipologías y regímenes resulta clave para atender la demanda existente.

No obstante, dentro de esta estrategia, el proyecto residencial de Los Cerros ocupa una posición especialmente relevante, ya que Metrovacesa es el principal propietario de suelo del ámbito. Así, la promotora destaca en el sureste de Madrid y contempla la puesta en el mercado de aproximadamente 2.000 viviendas en distintas fases, reforzando su posición en uno de los desarrollos urbanísticos con mayor proyección de la capital.

«Se trata de un proyecto vital para familias, con 14.276 viviendas, 4,7 millones de metros cuadrados y 1,7 millones de metros cuadrados de zonas verdes. Son datos importantísimos. Los cerros es parte del futuro de la ciudad de Madrid. En ese sentido, son datos que cuando se habla de viviendas no somos conscientes que estamos hablando de un esfuerzo inversor sin parangón y que se va a hacer en la ciudad de Madrid», ha asegurado Álvaro González López, Delegado del Área de Gobierno de Políticas de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid.

Ubicado en el distrito de Vicálvaro, entre los municipios de Coslada, El Cañaveral y San Fernando de Henares, Los Cerros contará con más de 14.000 viviendas, de las que la mitad tendrán algún régimen de protección. El proyecto incorpora, además, cerca de 170 hectáreas de zonas verdes y más de 1,7 millones de metros cuadrados de espacios naturales conectados con el Bosque Metropolitano.

Su localización y conectividad, con accesos a la M-45, la R-3 y futuras infraestructuras de transporte público, configuran uno de los principales focos de crecimiento residencial de Madrid en los próximos años.

«El nivel de compenetración y de compartir objetivos con el sector privado a través de los distintos programas de desarrollo de vivienda, pues, aunque sea insuficiente para las demandas que tenemos del mercado de la Comunidad de Madrid, también hace que seamos un exponente a nivel nacional de cómo se debe trabajar con el sector privado», ha explicado Ramón Cubián Martínez, Director General de Suelo de la Comunidad de Madrid.

En consecuencia, con la inauguración de Los Cerros, Metrovacesa ha presentado Alyssa, la primera promoción residencial que va a desarrollar en esta ubicación.

El proyecto contará con 115 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios distribuidas en un edificio de ocho alturas, todas ellas con terraza o ático, además de garaje y trastero. La promoción incluirá también tres locales comerciales en planta baja y una completa oferta de espacios comunes formada por piscina, gimnasio, sala comunitaria, zonas de juego infantil y amplias zonas ajardinadas.

«Alyssa ha sido diseñada para responder a las necesidades reales de quienes buscan una vivienda en Madrid, combinando hogares funcionales y eficientes con espacios pensados para disfrutar en comunidad. Estamos convencidos de que este nuevo barrio se convertirá en uno de los lugares más atractivos para vivir en la capital», ha señalado Luis Miguel Pascual, director territorial de Metrovacesa en Madrid.