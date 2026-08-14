La rutina de Pilar Rubio (48 años) para llegar a todo: «Me levanto a las 6:30, preparo a los niños y tengo unas horas para entrenar, estudiar e ir a trabajar»

Pilar Rubio ha convertido el deporte en una parte esencial de su día a día. A sus 48 años y después de cuatro embarazos, la presentadora mantiene una rutina activa en la que el ejercicio ocupa un lugar importante, aunque ella misma se encarga de rebajar la percepción de que pasa horas y horas en el gimnasio. Su secreto, según ha explicado en distintas ocasiones, está más relacionado con la constancia y la organización que con dedicar una cantidad extraordinaria de tiempo al entrenamiento.

La presentadora lleva años compartiendo en sus redes sociales algunos de sus ejercicios y sesiones deportivas. Una exposición que, según ha explicado, no responde únicamente a una cuestión estética. Para ella, mostrar sus entrenamientos también es una forma de animar a otras personas a incorporar la actividad física a sus vidas, especialmente el trabajo de fuerza.

Lejos de entender el ejercicio como una herramienta exclusivamente destinada a mantener una determinada apariencia física, Pilar defiende una concepción más amplia.

El día empieza a las 06:30

Aunque pueda parecer que una persona con su ritmo profesional necesita dedicar buena parte del día al gimnasio, Pilar Rubio ha explicado que no es así. Su rutina deportiva ocupa alrededor de cuatro horas semanales, una cantidad que considera perfectamente asumible dentro de su agenda.

«No entreno muchísimo, entreno una cosa normal que son cuatro horas a la semana. A mí no me parece mucho», explicaba la presentadora al hablar de sus hábitos. Su jornada comienza temprano, una circunstancia que le permite organizar el resto de sus obligaciones con mayor margen.

«Me suelo levantar a las 6:30 o 7, preparo a los niños para ir al cole, y después de dejarles, ya tengo unas horas para organizarme el día y poder entrenar, poder formarme, estudiar, ir a trabajar», relataba.

La frase resume una filosofía basada en aprovechar las primeras horas del día para sacar adelante diferentes responsabilidades. Antes de comenzar con sus compromisos profesionales, Pilar encuentra un espacio para el entrenamiento, pero también para continuar formándose y estudiar.

No se trata, por tanto, de una rutina basada únicamente en el gimnasio. La presentadora intenta encajar diferentes facetas de su vida dentro de una planificación diaria en la que la familia, el trabajo, la formación y el deporte tienen su propio espacio.

Los entrenamientos de Pilar Rubio

Entre las distintas disciplinas que practica, el entrenamiento de fuerza tiene un papel especialmente relevante. Rubio ha explicado que también practica yoga, pero considera que la fuerza constituye la base de su preparación física.

«Hago yoga, pero evidentemente lo que es la base del entrenamiento que hago es de fuerza», señalaba en una entrevista. Su argumento ha cambiado también con los años. Si en otra etapa de su vida el componente estético podía tener mayor protagonismo, ahora insiste en que hacer ejercicio responde, sobre todo, a una cuestión de salud.

«Ya no es a nivel estético, hay que hacer ejercicio, porque es bueno, no hay que pasarse, pero hay que llegar a un equilibrio», comenta al respecto.

Sus sesiones son variadas y buscan trabajar diferentes grupos musculares. En sus publicaciones y apariciones públicas se la ha podido ver realizando dominadas, sentadillas, zancadas o ejercicios de peso muerto, además de movimientos funcionales y trabajo específico de la zona abdominal.

La presentadora también ha mostrado en numerosas ocasiones su capacidad física en televisión. Durante su etapa en El Hormiguero, protagonizó diferentes retos que pusieron a prueba su resistencia, fuerza y coordinación, contribuyendo a consolidar esa pública vinculada al deporte.

Una alimentación saludable

El ejercicio no es el único elemento sobre el que Pilar Rubio ha construido su estilo de vida. La alimentación ocupa otro lugar destacado y no es algo que haya dejado a la improvisación.

La presentadora ha explicado que en su casa intenta apostar por productos frescos y por una alimentación variada. «En casa lo que se come es producto fresco, carne, pescado, verduras y fruta», comentaba en una entrevista.

También ha hablado públicamente de uno de sus desayunos habituales. Entre sus opciones se encuentra una tostada de pan integral de masa madre con aceite, acompañada de champiñones con pimienta y dos huevos revueltos. Una combinación que, según sus propias palabras, le ayuda a alimentarse y a cuidar su musculatura.

Aprovechar el tiempo y vivir la vida

Más allá del ejercicio y la alimentación, Pilar Rubio también ha reflexionado en los últimos tiempos sobre el proceso de cumplir años y sobre cómo ha cambiado su manera de entender la vida.

La presentadora reconoce que no siempre le resulta sencillo asumir el paso del tiempo, aunque asegura que todavía no ha experimentado grandes cambios físicos. Lo que sí ha percibido es una mayor conciencia sobre la necesidad de aprovechar el tiempo y concentrarse en aquello que realmente considera importante.

«Cada vez tengo que aprovechar más el tiempo», explicaba. En su opinión, hacerse mayor también implica ser más consciente de que el tiempo es limitado y de que merece la pena invertirlo en aquello que aporta algo positivo.

Esa perspectiva también ha influido en su manera de entender el cuidado personal. El objetivo ya no es únicamente conservar una determinada imagen, sino mantenerse activa y disfrutar de una buena calidad de vida durante el mayor tiempo posible.