Ya en cines: Anne Hathaway continúa su inagotable recorrido por la cartelera veraniega con ‘El final de Oak Street’

Con 1.708 y 1.156 millones de dólares recaudados, Spider-Man: Brand New Day y La Odisea siguen erigiéndose como los dos blockbusters más potentes del 2026. Un mercado estival dominado por actores como Tom Holland y Zendaya, quienes aparecen en ambas superproducciones. Sin embargo, en cuanto a cantidad de proyectos, la carrera de estrenos veraniega de Anne Hathaway no tiene rival. La estrella volvió a su icónico papel en El diablo viste de Prada 2, fue la Penélope de la popular adaptación homérica y se puso a las órdenes de David Lowery en el thriller psicológico Mother Mary. Ahora, a toda esta ristra de títulos se añade la última novedad que llega hoy mismo a las salas: El final de Oak Street.

A continuación, repasamos los principales estrenos que ya están disponibles en las salas de cine españolas:

Los mejores estrenos del fin de semana

‘El final de Oak Street’

Acostumbrando a inquietarnos con propuestas singulares de la talla de It Follows (2014) y Lo que esconde Silver Lake (2018), David Robert Mitchell regresa a la dirección ocho años después para estrenar su primer proyecto con una gran major. Warner Bros. produce esta aventura familiar en la que toda una calle suburbana se transporta de la noche a la mañana a un lugar completamente desconocido. Allí, los Platt deberán mantenerse unidos para sobrevivir a toda una amenaza jurásica que los acecha sin descanso.

‘Cuenta atrás’

David Mackenzie, responsable de la genial Comanchería (2016), vuelve al thriller de atracos con Cuenta atrás. Una producción británica que destaca por los nombres que aparecen en su reparto protagonista: Aaron Taylor-Johnson, Theo James y Sam Worthington. La trama se centra en un grupo de obreros que encuentran una bomba de la Segunda Guerra Mundial sin detonar en pleno centro de Londres.

‘Palestina 36’

Ambientada en 1936, la historia nos presenta una Palestina al borde del colapso, con una resistencia árabe que crece contra el Mandato británico. En medio de esta crisis aparecen Yusuf, un hombre que se debate entre proteger la libertad que conoce y arriesgarlo todo por su pueblo, y Khouloud, una periodista comprometida.

‘Este/Oeste’

Comedia alemana que nos pone en la piel de una familia durante la reunificación alemana tras la caída del muro de Berlín. Estos encuentran en un almacén subterráneo millones de marcos de Alemania del Este, una moneda que dentro de poco no valdrá nada. Deberán ingeniárselas para lograr obtener los cuantiosos beneficios, antes de que sea demasiado tarde.

‘Días de agosto’

La cinta de Chema de la Peña aborda lo que iba a ser un verano aparentemente idílico para Juan y Gabriela. Las clases de la universidad han terminado y van a tener para ellos solos el chalet de la familia. Todo cambia cuando aparece el padre de Juan con su nueva novia, una desconocida que es mucho más joven que este.

‘Vivir la tierra’

Se llevó el Oso de Plata a la mejor dirección para Huo Meng. La sinopsis nos presenta a Chuang, un joven de diez años que está siendo criado por su familia en su pueblo natal, mientras sus padres trabajan en la ciudad. Allí vivirá una época agitada entre numerosos cambios, chocando directamente con la cultura y tradición estancada del país.