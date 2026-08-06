‘La odisea’ de Tom Holland hasta la cima de Hollywood: el hito de 2.000 millones con 2 películas y sólo 30 años

Tom Holland ha alcanzado la cima profesional con 30 años recién cumplidos. Con un margen de apenas cuatro semanas, el actor ha conseguido que sus dos últimas películas, que coinciden en cartelera en los cines de todo el mundo, superen, en conjunto, la barrera astronómica de los 2.000 millones de dólares de recaudación. Miles de millones gracias a la afluencia masiva de los espectadores que han ido a ver La Odisea y Spider-Man: Brand New Day. La última ha logrado, incluso en España, la mayor asistencia del año a las salas.

El hito de Tom Holland, además, combina el cine de autor de gran presupuesto con el cine de superhéroes, lo que suma particularidad al fenómeno en taquilla, que no encuentra precedentes exactos en la industria cinematográfica. Si la diferencia entre las películas es notoria, no menos relevante lo es entre los personajes que interpreta Holland.

En La Odisea (The Odyssey), la ambiciosa epopeya dirigida por Christopher Nolan, asume un perfil dramático de gran calado en medio de un reparto de altura, en el que además Tom Holland da muestras de una madurez interpretativa que no había tenido oportunidad de mostrar antes. Con un presupuesto de 250 millones de dólares y tras tres semanas de exhibición sostenida -con afluencia de público todos los fines de semana-, la cinta roza los 915 millones de dólares acumulados internacionalmente. Además del respaldo del público, La Odisea también ha contado con el de la crítica, con un aplauso prácticamente unánime.

Aun compitiendo con el largometraje de Nolan, considerado el fenómeno cinematográfico del año, Spider-Man: Brand New Day llegó a las salas con una fuerza arrolladora, con la que se ha quitado de un plumazo también toda etiqueta peyorativa que cargaba a la película con el supuesto «desgaste» del cine de superhéroes.

Bajo la dirección de Destin Cretton, la cuarta entrega arácnida protagonizada por Holland desató una auténtica fiebre comercial desde su entrada en el circuito de la exhibición, al que llegó un miércoles (29 de julio), con un estreno mundial histórico. En sólo seis días, la película del Universo Cinematográfico de Marvel superó la marca de los 1.050 millones de dólares, y ha empujado la cifra combinada de ambas producciones por encima de los 2.000 millones.

El fenómeno Holland supera a otras estrellas

Aunque Hollywood ha visto a grandes estrellas dominar las taquillas estivales, el caso de Holland destaca por concentrar dos éxitos de escala multimillonaria en un único mes, y con papeles protagónicos.

Josh Brolin (2018): Encadenó Vengadores: Infinity War (2.050 millones) en abril y Deadpool 2 (785 millones) en mayo. Aunque superó los 2.800 millones de dólares, sus lanzamientos estuvieron más distanciados, y el peso de su papel en pantalla era muy desigual entre ambas producciones.

(2018): Encadenó Vengadores: Infinity War (2.050 millones) en abril y Deadpool 2 (785 millones) en mayo. Aunque superó los 2.800 millones de dólares, sus lanzamientos estuvieron más distanciados, y el peso de su papel en pantalla era muy desigual entre ambas producciones. Domhnall Gleeson (2015): Coincidió en cartelera con Star Wars: El despertar de la Fuerza (2.068 millones) y El renacido (532 millones), pero con papeles secundarios.

(2015): Coincidió en cartelera con Star Wars: El despertar de la Fuerza (2.068 millones) y El renacido (532 millones), pero con papeles secundarios. Zoe Saldaña: La actriz mantiene el récord histórico como la única intérprete en participar en cuatro películas que han sobrepasado individualmente la barrera de los 2.000 millones (Avatar 1 y 2, Vengadores: Infinity War y Vengadores: Endgame), aunque son títulos repartidos a lo largo de más de una década.

En el caso de Tom Holland, la gesta actual cobra un matiz incluso más curioso al compartir reparto con Zendaya y Jon Bernthal en ambas producciones, lo que convierte al trío en los primeros actores de la historia en cruzar juntos una cifra semejante en un periodo tan breve.

Tom Holland: «Sin Bayona, no estaría aquí»

Nacido en Londres en 1996, Tom Holland comenzó su formación en el teatro musical interpretando a Billy Elliot en el West End londinense. Su salto definitivo a la gran pantalla llegó en 2012 de la mano del director español Juan Antonio Bayona. «Sin Bayona, yo no estaría aquí hoy», ha declarado Holland en diferentes ocasiones, al recordar su debut cinematográfico en Lo imposible, que rodó a los 14 años, junto a Naomi Watts y Ewan McGregor.

Holland puso rostro a Lucas Bennett en la película de Bayona, el drama real sobre el tsunami del océano Índico de 2004 que golpeó la costa de Tailandia. Su sobrecogedora interpretación le valió una nominación al Premio Goya a Mejor Actor Revelación, y los elogios unánimes de la crítica internacional.

El británico demostró su madera dramática, y Lo imposible le abrió las puertas de Hollywood. Desde entonces, la carrera de Holland ha experimentado una clara evolución. Si en sus inicios sus mayores bazas eran su energía y capacidad física, que dejaban constancia de su formación en danza, con los años ha ganado aplomo y madurez ante la cámara.

Tras diversificar su carrera con proyectos más oscuros como El diablo a todas horas, Cherry o la miniserie The Crowded Room, o producciones como Uncharted, el actor fue puliendo su registro expresivo, adquirió solvencia y aprendió a sostener el peso dramático.

El Spider-Man de Holland, un Peter Parker diferente

De hecho, esa madurez se ha podido ver en su Peter Parker, que ha ido adquiriendo capas con cada entrega. En 2016 hizo su primera aparición con el traje arácnido en Capitán América: Civil War, un personaje para el que se consolidaría con una trilogía propia de Spider-Man (Homecoming, Far From Home y No Way Home), además de participar en las entregas más taquilleras de los Vengadores.

Spider-Man: Brand New Day ha destrozado múltiples récords ya: marcó el mejor preestreno de la historia, con 72 millones de dólares en la taquilla norteamericana; logró el mejor fin de semana de apertura en la historia de Estados Unidos, con un debut de 360 millones de dólares; obtuvo el segundo mejor estreno mundial (932 millones de dólares en su primer fin de semana), sólo por detrás de Vengadores: Endgame; y es la película más taquillera de 2026, al alcanzar en sólo siete días los 1.155 millones de dólares a nivel internacional, y desbancar así a Toy Story 5.

El Spider-Man de Tom Holland ya no es sólo una versión juvenil más, sino una figura adulta y consagrada para una generación. Y, ahora, el triunfo simultáneo de La Odisea y Spider-Man: Brand New Day ha permitido al actor firmar la página más brillante de su carrera profesional. Por el momento.