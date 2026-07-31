El cine de superhéroes revienta la taquilla española con ‘Spider-Man: Brand New Day’, el mejor estreno de la historia

Spider-Man: Brand New Day ha marcado un hito en la historia del cine en España al convertirse en el mejor estreno de todos los tiempos en el país. En su primer día de proyección en salas, la nueva entrega de la franquicia cosechó la cifra de 3,2 millones de euros, cuantía que se corresponde con una cifra superior al medio millón de espectadores en una sola jornada. Ha superado al otro gran evento cinematográfico de la temporada, La Odisea de Christopher Nolan.

La película del Universo Cinematográfico de Marvel superó holgadamente los registros históricos de su predecesora, Spider-Man: No Way Home, y casi alcanzó en apenas 24 horas la recaudación total de fin de semana de los mayores éxitos del año. Spider-Man: Brand New Day se ha estrenado con un despliegue en más de 400 cines y un millar de pantallas en España. En su inmensa mayoría, las salas completaron su aforo en cada sesión.

Su arrollador debut en el mercado español no ha sido un hecho aislado: el personaje del cine de superhéroes también ha demostrado su tirón con un comportamiento similar en la taquilla estadounidense. En el territorio, la recaudación estimada cercana a los 60 millones de dólares en los previos de la taquilla -según los datos recogidos por Box Office Spain-, hace que Spider-Man: Brand New Day aspire al mejor estreno de la historia, también. Con el fin de semana, los pronósticos apuntan a una taquilla de 300 millones en Estados Unidos y más de 500 millones en el conjunto global.

En 2021, el inicio de 50 millones de dólares en previos de Spider-Man: No Way Home evolucionó en 122 millones de dólares con la jornada del viernes y 260 con el fin de semana. Spider-Man: Brand New Day es, así, el tercer mejor previo de la historia, sólo superado por Vengadores: Endgame (60 millones) y Star Wars: El despertar de la Fuerza (57 millones).

La película no ha tenido menor repercusión en el mercado asiático, donde en territorios estratégicos como la India representó también el mejor arranque de la historia para una producción de Hollywood, con marcas superiores a Avatar: El sentido del agua o Vengadores: Endgame. En China ha supuesto el mayor debut de una película surgida del mundo del cómic en siete años, con 35 millones de dólares en un día.

La rentabilidad de la película está completamente asegurada con estos números, que la convierten en uno de los éxitos comerciales más masivos de la década con una factura de 225 millones de dólares.

Los espectadores han acabado con cualquier comentario que señalara el hartazgo del cine de superhéroes con esta entrega que muestra a un Peter Parker completamente adulto interpretado por Tom Holland, bajo la dirección de Destin Daniel Cretton.