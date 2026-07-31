Los cortes de pelo que arrasarán este verano 2026: estos son los que más están pidiendo en las peluquerías

El verano 2026 confirma una tendencia que ya se intuía desde hace meses: la naturalidad se convierte en la gran protagonista del cabello. Los cortes demasiado rígidos dejan paso a melenas con movimiento, capas estratégicas y estilos fáciles de mantener, perfectos para disfrutar de las vacaciones sin complicaciones. Los expertos coinciden en que este año las clientas buscan cortes versátiles, favorecedores y cómodos, capaces de adaptarse tanto a un look informal de playa como a una ocasión especial. Si estás pensando en renovar tu imagen, estos son los cortes que marcarán la temporada.

La clave del verano 2026: comodidad y estilo

Más allá de un corte concreto, la gran tendencia de este verano es apostar por un cabello que resulte fácil de mantener, favorecedor y adaptable al ritmo de vida diario. El bob suave, la media melena, el clavicut, el butterfly cut o el shag demuestran que es posible renovar la imagen sin perder naturalidad.

‘Bob’ suave: el clásico que nunca pasa de moda

El bob sigue siendo uno de los cortes estrella, aunque este verano se reinventa con un acabado mucho más ligero. Las puntas ligeramente desfiladas sustituyen las líneas completamente rectas, consiguiendo un efecto más natural y favorecedor. Su principal ventaja es que aporta movimiento, rejuvenece el rostro y resulta muy fácil de peinar, convirtiéndose en una apuesta segura para quienes buscan un cambio elegante sin arriesgar demasiado.

La media melena continúa siendo protagonista

Si hay un corte que destaca por encima del resto es la media melena con capas largas. Mantiene suficiente longitud para hacer coletas, moños o recogidos informales, pero gana frescura gracias a unas capas suaves que eliminan peso sin perder volumen. Además, favorece prácticamente a todos los tipos de rostro y funciona especialmente bien en cabellos finos, ya que aporta una mayor sensación de densidad y movimiento.

‘Clavicut’: el equilibrio perfecto entre corto y largo

El clavicut, que cae justo a la altura de la clavícula, continúa siendo uno de los cortes más demandados en las peluquerías. Es ideal para quienes desean cambiar de imagen sin renunciar a una melena versátil. Combinado con flequillo cortina o capas frontales, consigue enmarcar el rostro, suavizar las facciones y aportar un aire sofisticado que resulta muy favorecedor a cualquier edad.

‘Butterfly cut’: volumen y movimiento sin perder longitud

El butterfly cut mantiene su éxito durante este verano gracias a su capacidad para aportar volumen sin necesidad de cortar demasiados centímetros. Las capas largas crean un efecto de movimiento muy natural y permiten conservar una melena larga con mucha más ligereza. Es una excelente opción para quienes quieren renovar su imagen de forma sutil.

El ‘shag’ se suaviza y gana elegancia

El shag también evoluciona este 2026. Su versión actual apuesta por capas más largas, flequillo cortina y una textura mucho más natural, dejando atrás el acabado excesivamente despeinado de temporadas anteriores. El resultado es un corte con mucha personalidad que aporta dinamismo al cabello y requiere muy poco mantenimiento.

Los rizos se llevan más naturales que nunca

Las melenas rizadas también siguen las tendencias del momento. Los estilistas recomiendan cortes tipo bob o media melena realizados respetando la forma natural del rizo, potenciando su volumen sin necesidad de recurrir constantemente a herramientas de calor. El objetivo es conseguir un cabello definido, fresco y fácil de peinar incluso en los días más húmedos del verano.

Peinados relajados que completan las tendencias

Los cortes de moda se acompañan de peinados igual de naturales. Este verano triunfan las ondas suaves, el efecto recién secado al aire, las coletas bajas y los moños desenfadados. También gana protagonismo el acabado brillante y sin exceso de productos, una tendencia que busca un cabello saludable y con movimiento en lugar de peinados excesivamente elaborados.