Marvel cancela una de las mejores series de superhéroes y su protagonista se lo toma con filosofía: «Así es la vida, ¿no?»

Hace bien poco, en la Comic-Con de San Diego, la Casa de las Ideas nos ofreció dos fichajes clave para el futuro del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). El primero fue el de Ryan Gosling, quien asumirá el rol del Motorista Fantasma. Después, llegó el anuncio oficial de David Jonsson como el nuevo heredero del manto de Black Panther, dentro de una tercera parte que volverá a dirigir Ryan Coogler (Los pecadores). A esto, debemos sumarle el éxito inmediato de la nueva entrega de Spider-Man y las expectativas generadas con la futura Vengadores: Doomsday. Sin embargo, el estudio dirigido por Kevin Feige también da malas noticias de vez en cuando. Ahora sabemos que una de las mejores series que había firmado el sello no tendrá una segunda temporada: Wonder Man ha sido cancelada.

La noticia resulta sorprendente, pues la ficción creada por Destin Daniel Cretton (Spider-Man: Brand New Day) y Andres Guest (Community) había sido una auténtica revelación dentro del manido género de los superhéroes. La serie cambiaba en cierto sentido el paradigma y los tópicos vinculados a la tipología, siendo bastante más similar a producciones como The Studio que al canon del UCM. Pero a pesar de ser un híbrido extraño y rompedor, sus ocho episodios funcionaron con un atractivo inusual que despertó el interés y aplauso de crítica y público. Wonder Man contó con grandes números de audiencia en Disney Plus y un 91% de reseñas positivas en Rotten Tomatoes. No obstante, esos fantásticos resultados no han servido de nada, por mucho que pocas semanas después, la propia Marvel confirmase en su momento la realización de una segunda temporada. El objetivo de la major es el de controlar y minimizar sus historias secundarias. De poco le va a servir a la marca el potenciar una propiedad intelectual que luego no va a explotar en su plan global.

Yahya Abdul-Mateen II se toma con filosofía la cancelación de ‘Wonder Man’

Variety fue la primera en informar de la noticia, llevando a que Wonder Man sólo vaya a tener una única temporada. Quién sabe si incluso terminará siendo eliminada en algún momento del catálogo de Disney Plus. El protagonista Yahya Abdul-Mateen II reaccionó así, a través de un comunicado (vía Instagram):

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«Acaban de anunciar que Wonder Man no regresará para una segunda temporada. Así es la vida, ¿no? Todo se arreglará. Quería agradecer a todos los que visteis la serie, la disfrutasteis y compartisteis vuestra opinión. La serie funcionó. Eso es con lo que me quedo. Lo vi en las caras de los que reaccionaron en YouTube y lo veo en los mensajes que recibo diciendo que la serie les recordó a algunos que no deben rendirse, y lo siento en el cariño sincero que me demuestran cuando me los encuentro. Así que, hoy pienso en todos vosotros. Me alegra que hayamos podido formar parte de algo genial. Gracias por vernos… Nos vemos en los EMMYS».

Abdul-Mateen II está nominado en los Emmy 2026 por Wonder Man, dentro de la categoría de mejor actor principal en serie de comedia.

¿De qué trataba ‘Wonder Man’?

Wonder Man nos ponía en la piel de Simon Williams, un actor de Hollywood que se postula como uno de los principales candidatos al papel principal de un remake de una película de superhéroes, junto al veterano Trevor Slattery (Ben Kingsley). El problema surge cuando se descubre que Simon tiene poderes de verdad.