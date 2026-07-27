De Star Wars a Marvel: Ryan Gosling se convierte en el nuevo superhéroe de Disney en la Comic-Con de San Diego

En plena etapa de declive sobre el género, Disney no va a abandonar a su suerte la franquicia más exitosa de su catálogo: El UCM (Universo Cinematográfico de Marvel) está más vivo que nunca. Mientras esperamos el estreno a finales de año de Vengadores: Doomsday, la Comic-Con de San Diego celebrada este fin de semana se ha vuelto completamente viral por un fichaje un tanto inesperado. Sí, Ryan Gosling es el nuevo Ghost Rider (Motorista Fantasma en España) con el que la casa de las ideas planea seguir expandiendo su galaxia de películas y series.

El actor canadiense nunca ha ocultado su amor hacia el personaje creado por Roy Thomas, Gary Fiedrich y Mike Ploog. Ya en 2022, el periodista Josh Horowitz revelaba una conversación con Gosling en la que este decía que el Motorista Fantasma era el rol que siempre había querido interpretar en el cine de superhéroes. Años después de combinar una carrera repleta de producciones comerciales y filmes autorales, parece que el tres veces nominado al premio de la Academia ha apostado de lleno por las franquicias de la casa del ratón. Porque no olvidemos que, a mediados del próximo 2027, el actor protagonizará la siguiente cinta de Star Wars, Starfighter. Ahora, su adhesión al UCM vuelve a reforzar su vínculo con Disney en una película programada inicialmente para el 2028.

Ryan Gosling será el Motorista Fantasma

La primera adaptación del personaje infernal se produjo en 2007, con Nicolas Cage en el papel de Johnny Blaze en un título coprotagonizado por Eva Mendes, la mujer actual de Gosling en la vida real. A aquel proyecto no le fue demasiado bien. Malas críticas, una nominación en los razzies y 229 millones de dólares que tampoco la elevaron a la categoría de taquillazo impepinable. A pesar de ello, un lustro después llegó la secuela, la cual fue todavía más dilapidada por la prensa especializada y el público. 16 años después y apoyada en el fenómeno del cosmos de personajes conectados y en el reclamo popular de Gosling, el Motorista Fantasma resurge de sus cenizas para por fin generar un título que dignifique al personaje en el séptimo arte.

Por el momento desconocemos al resto del reparto, pero sabemos que Shawn Levy dirigirá la historia. Levy es el responsable tras las cámaras de Starfighter y el autor material de Deadpool y Lobezno (2024), uno de los últimos taquillazos del género.

Una maquinaria de franquicias que se tambalea

Últimamente, el cine de superhéroes ha vivido más fracasos que alegrías taquilleras. Supergirl ha sido un absoluto desastre financiero y los resultados en la cartelera de Los 4 Fantásticos: Primeros pasos (2025) y Superman (2025) tampoco inspiran una confianza certera en dicha tipología narrativa.

Se espera que Spider-Man: Brand New Day sea un éxito incontestable en las salas de cine. Aunque el verdadero termómetro para Marvel llegará con Doomsday, una gigantesca reunión de personajes y licencias intelectuales que necesitará alcanzar los cuatro dígitos para ser un producto rentable para el estudio.