Disney muestra la primera imagen de ‘Star Wars: Starfighter’: Ryan Gosling navega por el Mediterráneo

Todavía queda mucho para que Star Wars: Starfighter llegue a las salas de cine, pero como en toda gran superproducción, cualquier migaja promocional sirve para especular sobre lo que podría esperarnos en la nueva entrega de la galaxia muy, muy lejana. En este caso, el encargado de alimentar los deseos de los fanáticos ha sido el propio director, Shawn Levy, quien hace algunas horas ha compartido una imagen en su cuenta de Instagram donde se puede ver a Ryan Gosling y a su coprotagonista, Flynn Gray. Ambos aparecen en una instantánea sobre una balsa, en medio del mar Mediterráneo.

Starfighter es la nueva cinta con la que Disney quiere recuperar la confianza de los fans, tras una etapa repleta de altibajos y con un horizonte siempre al borde de la cancelación permanente en buena parte de sus producciones. Así, desde la publicación en salas de la última trilogía, la propiedad intelectual creada por George Lucas ha tenido varios adalides que aspiraban a capitanear la nueva senda narrativa de la saga. A Rian Johnson (trilogía Puñales por la espalda) por ejemplo, se le encargó una trilogía de largometrajes que jamás llegó a buen puerto. Otro caso es la eliminación del calendario de Rogue Squadron, la cinta de pilotos dirigida por Patty Jenkins (Wonder Woman).

Sea como fuere, el estudio terminó centrándose en las ficciones televisivas para Disney Plus, donde The Mandalorian fue un éxito atronador. Sin embargo y tras fracasos palmarios como The Acolyte, Tripulación perdida o El libro de Bobba Fett, la compañía parece haberlo apostado todo en la segunda temporada de Andor y tras ello, centrarse en el lugar del que nunca debió separarse: las salas de cine.

Primera imagen de ‘Star Wars: Starfighter’

Levy tituló lo siguiente en el cuerpo de la foto: «En algún lugar del mar Mediterráneo #Starfighter». Y es que aunque todavía no se han revelado datos de la trama, sí sabemos que la cinta está ambientada aproximadamente un lustro después de los acontecimientos vividos en Star Wars: El ascenso de Skywalker, estrenada en 2019.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Shawn Levy (@slevydirect)

Eso sí, veremos bastante antes la proyección que funcionará como una especie de arco final en The Mandalorian & Grogu, cerrando la historia de Din Djarin y el enternecedor Baby Yoda. Esta permanece programada para estrenarse en cine el 22 de mayo de 2026, mientras que Starfighter hará lo propio el 28 de mayo de 2027.

Ryan Gosling confía en el guion

Con la participación de Gosling en la saga, Disney ha roto un precedente común en la IP: el fichaje de intérpretes desconocidos para sus papeles protagónicos. Nunca antes una figura de la talla y del reconocimiento del canadiense había liderado un proyecto de Star Wars, pero ahora la franquicia necesita el reclamo que puede causar entre el público la presencia y el talento del tres veces nominado al premio de la Academia.

«La realidad es que este guion es simplemente excelente. Tiene una historia magnífica con personajes geniales y originales. Está lleno de emoción y aventura, y realmente no hay un cineasta más perfecto para esta historia en particular que Shawn (Levy)». Aparte de Gosling y Gray, el filme reunirá a otras grandes figuras de la interpretación como Mia Goth, Matt Smith, Aaron Pierre, Simon Bird, Jamael Westman, Daniel Ings y Amy Adams.

Levy es el responsable de Deadpool y Lobezno, uno de los últimos grandes fenómenos comerciales de Disney y Marvel. Antes de verlo en Starfighter, Gosling se paseará por el espacio en la adaptación de Proyecto Salvación el 20 de marzo de 2026.