Star Wars encuentra en ‘La casa del dragón’ al villano perfecto para su próxima película

Disney tiene muchos frentes abiertos relacionados con sus propiedades intelectuales. Problemas derivados de un mercado de la exhibición que parece estar viviendo un poderoso cambio de paradigma, donde cada vez resulta más complicado encontrar certezas rentables en el ecosistema financiero de Hollywood. Marvel es un buen ejemplo de esto, con dos últimas entregas (Thunderbolts y Los 4 Fantásticos) que no han dado beneficios al estudio, a pesar del apoyo de la crítica internacional. En el otro hemisferio de los dolores de cabeza de la casa del ratón está Star Wars y un futuro universo inestable, que se jugará el futuro de la franquicia en su próxima película: Starfighter. Y ese nerviosismo es palpable en la elección de un casting repleto de estrellas de primer nivel.

En 2026 veremos la conclusión cinematográfica de The Mandalorian con The Mandalorian & Grogu, un clímax en la pantalla grande resultante de las tres temporadas vividas junto a Din Djarin (Pedro Pascal) y el adorable «Baby Yoda» en Disney Plus. Sin embargo, la mirada de los acólitos de la portentosa IP están puestas en Starfighter, con un planteamiento todavía desconocido pero bajo el reclamo y protagonismo absoluto de Ryan Gosling. No obstante, este no es el único gran fichaje del mastadóntico proyecto. Ahora, hemos podido saber recientemente que el equipo de Kathleen Kennedy acaba de encontrar al villano perfecto en La casa del dragón: Matt Smith.

¿Quién es Matt Smith?

Nacido en Northampton (Reino Unido) a principios de los 90, Matt Smith lleva a sus espaldas toda una laureada carrera televisiva. Desde Doctor Who hasta The Crown, el actor ha sabido ganarse el cariño del público a través de un trabajo meticuloso que a pesar de su perfil secundario, solía robar la mirada y atención de todos los espectadores. Eso sí, en su filmografía ha tomado decisiones cuestionables que le han llevado a participar en sonoros fracasos comerciales, como Terminator: Génesis o Morbius.

Per por suerte para él, su trayectoria tuvo un gran repunte gracias a su papel de Daemon Targaryen en la precuela de Juego de Tronos, La casa del dragón y en 2025, podremos verle coprotagonizar junto a Austin Butler lo nuevo de Darren Aronofsky, Bala perdida.

El anuncio de Deadline de Smith como villano en Star Wars, dota ya de primeras, de cierto carisma natural a la próxima película de una saga que ya anunció hace unos meses la participación de Mia Goth (de la trilogía X de Ti West). Lo único que sabemos de Starfighter es que su historia tendrá lugar cinco años después de los acontecimientos de Star Wars: El ascenso de Skywalker.

Star Wars: la próxima película

Si atendemos al calendario de proyectos anunciados por Lucasfilm, Starfighter llegará a las salas de cine el 28 de mayo de 2027 y estará dirigida por Shawn Levy (Deadpool y Lobezno) y escrita por Jonathan Tropper, el guionista de confianza del realizador canadiense.

Los fichajes de estrellas de Star Wars para esta próxima película ponen de manifiesto la tendencia de Disney por querer apoyarse en rostros del primer nivel de la interpretación como reclamo. Pues tradicionalmente, las adhesiones al casting de la saga siempre habían pasado por actores, en su amplia mayoría desconocidos para el público. Siendo este un cambio de estrategia similar a la apuesta en Marvel por elegir a figuras del reconocimiento de Pedro Pascal para sus nuevas producciones.