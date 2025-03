‘The Mandalorian & Grogu’ no tendrá un gran presupuesto a pesar de ser una película de Star Wars

El universo de Star Wars ha ido dando bandazos en sus proyectos cinematográficos desde el estreno de Star Wars: El ascenso de Skywalker en 2019. El fin de una trilogía muy lucrativa en lo económico, pero tremendamente decepcionante en lo cualitativo. A partir de ahí, en Lucasfilm entendieron que era necesaria una buena pausa en sus producciones destinadas a las salas, apostando por el desarrollo de spin-offs en formato de serie para Disney +. Y es aquí donde la multinacional dirigida por Bob Iger encontró nuevamente, «varias de cal» y una de arena en la creación de sus shows televisivos. Siendo The Mandalorian & Grogu una apuesta definitiva por cerrar con un taquillazo, la serie estrella de un estudio que lleva décadas viviendo de los refritos originales de la saga original. Sin embargo, ahora hemos podido saber que la cinta sobre el cazarrecompensas Din Djarin y su inseparable y verdoso compañero, no tendrá un «gran» presupuesto a pesar de tratarse de un largometraje de la icónica IP.

The Mandalorian fue de más a menos con una tercera temporada que dejó un poco fríos a los fans. No obstante, la creación de Jon Favreau sigue siendo la única ficción seriada (con permiso de Andor) que a día de hoy, continua siendo igualmente aplaudida por parte de los fans como de la crítica especializada. Desde su creación en 2019, la casa del ratón produjo y emitió El libro de Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, Ahsoka, The Acolyte y Tripulación perdida y, ninguna de ellas pudo formalizarse realmente como un éxito a la altura de lo que supuso el dúo formado por el mandaloriano y Grogu. Hecho que terminó llevando al cierre narrativo de estos personajes por todo lo alto, a través de la película El Mandalorian y Grogu, la cual está programada para el 2026. Después del anuncio a principios de 2024, la compañía acaba de compartir recientemente el logo oficial del filme y según medios estadounidenses, supondrá el largometraje más económico de la franquicia desde la proyección en 2005 de Star Wars: La venganza de los Sith. Una rara avis en un mercado hollywoodiense, donde lo habitual es el aumento exponencial-o al menos igualitario-de las inversiones. Pero por lo que parece, la marca californiana quiere guardarse las espaldas y no arriesgar demasiado con su nuevo estreno.

‘The Mandalorian y Grogu’: presupuesto

De alguna forma, el recurso tipográfico utilizado para la promoción del largometraje ya se pudo ver en la pasada conferencia de Disney. Así que el impacto de la noticia más bien, fue absorbido por la partida financiera de una producción que funcionará realmente, al nivel de una cuarta temporada de la serie. Porque como hemos señalado al principio del presente artículo, el interés por las aventuras de la carismática pareja fue decayendo, hasta los últimos episodios de una season que registró sus peores números de audiencia.

Como bien cuenta la prensa internacional, el presupuesto de The Mandalorian & Grogu será de 166 millones de dólares. Sí, el desembolso económico sigue siendo titánico y ostensiblemente digno de cualquier blockbuster, pero resulta una inversión bastante menor a lo que de forma tradicional, las representaciones del mundo creado por George Lucas han costado a las productoras y las financieras. Pues incluso precuelas como Rogue One y Han Solo tuvieron 250 y 275 millones de dólares de presupuesto, respectivamente. Una comparativa desigual que se vuelve más severa cuando hablamos de las representaciones de la saga principal. Los últimos Jedi tuvo una partida de 317 millones y El despertar de la fuerza costó 307 millones de dólares a Lucasfilm.

Disney no pasa por su mejor momento

Aunque cuente con las propiedades intelectuales más rentables de la historia dentro de su abanico de contenidos, Disney no pasa ni por un gran momento creativo, ni por un periodo apabullante dentro del rédito de la cartelera. Porque la major fue, la responsable de fenómenos comerciales increíbles de la talla de Del revés 2 y Deadpool y Lobezno, pero también ha sufrido percances económicos severos como Indiana Jones y el Dial del destino, Wish: el poder de los deseos y varias entregas de Marvel, al nivel de proyectos tan decepcionantes como The Marvels o Ant-Man y la Avispa: Quantumanía.

Las películas de Star Wars casi siempre han sido grandes productos lucrativos. Sin embargo, en Disney parecen querer curarse en espanto y no arriesgar demasiado en un box office mundial cada vez más debilitado. Dirigida por el propio Favreau y coescrita por Dave Finoli, The Mandalorian & Grogu llegará a los cines el 22 de mayo de 2026.