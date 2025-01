‘Ahsoka’ encuentra en ‘Juego de Tronos’ al actor perfecto para sustituir al fallecido Ray Stevenson

Lejos de tener el impacto de The Mandalorian, Ahsoka es de las pocas series derivadas de Star Wars que han conseguido encandilar a la audiencia. Un mérito que no es casualidad, si atendemos a que su creador David Filoni representa la única figura moderna de la franquicia que ha sabido recuperar la esencia de lo que George Lucas creó en los 70. Desde el terreno de la animación, este creativo norteamericano es el responsable de, entre otras, Las Guerras Clon y de Star Wars Rebels. Al mismo tiempo, se ha ocupado de la parte del guion de algunos productos destacados y será por supuesto, el guionista de la película The Mandalorian & Grogu, programada para llegar a los cines en 2026. Aunque antes, Finoli quiere dejar lista parte de la preproducción de la segunda temporada de la única discípula que tuvo Anakin Skywalker y con ello, resultaba primordial encontrar a un sustituto del intérprete Ray Stevenson.

Rosario Dawson lleva en la piel de Ahsoka desde su primera aparición en la segunda temporada de The Mandalorian. Cameo aplaudido por los fans, pues ello quería decir que en algún momento el tirón mediático y popular del personaje dentro de la IP, terminaría concluyendo en una ficción individual. Una historia que viene a continuar precisamente, el arco de varios roles de Star Wars Rebels. Eso sí, quizás lo más esperado residía saber qué fue del desaparecido protagonista, Ezra Bridger. Entre medias, la primera temporada de Ahsoka intentaba encontrar una reconciliación entre la habilidosa luchadora y su antiguo maestro, recuperando al perfil de Hayden Christensen para la causa. Pero entre todas las incorporaciones, hubo una en el apartado de villanos que produjo, una sensación de amargura feliz. Hablamos cómo no de Ray Stevenson, quien terminaría dando vida al antagonista Baylan Skoll en la primera temporada, estrenada casi a finales del pasado 2023. Desgraciadamente, unos tres meses antes del estreno, Stevenson falleció a los 59 años tras un ingreso hospitalario y una breve enfermedad que no ha trascendido a la prensa. Y como su malvado ex jedi todavía sigue vivo en el universo ficticio, desde Disney parecen haber dado con el hombre perfecto para interpretarlo dentro del casting de Juego de Tronos.

Un nuevo actor para ‘Ahsoka’

El hombre elegido para ser el nuevo Skoll es Rory McCann, conocido sobre todo por ser El Perro en la serie de Juego de Tronos. Un personaje al que odiamos y amamos a partes iguales y donde McCann, ya demostró unas grandes habilidades con la espada que de seguro le servirán para dar vida al poderoso mercenario. Siendo un perfil bastante gris, parece la elección de casting perfecta si atendemos a la percepción del público respecto a la imagen del actor escocés.

En la primera temporada de Ahsoka, Baylan deja a su ayudante Shin en la búsqueda de un poder mítico de viejas historias Jedi. Mientras, en una escena posterior, la última vez que vemos al guerrero es en una de las tomas finales de la serie, donde Baylan aparece en un acantilado sobre tres estatuas a medio derruir, mirando a distancia la luz de las estrellas. Las intenciones del carismático y lúgubre maestro no es otra que la de romper con el ciclo de alternancia de dominio entre los Jedi y el Imperio, buscando el poder de Mortis, según las principales teorías. Una fuerza etérea que permitiría reiniciarlo todo.

Desconocemos una fecha oficial para la segunda temporada de Ahsoka. La continuación, fue anunciada a principios del año pasado, lo que podría haber apuntado a un estreno para este 2025. Sin embargo, las últimas informaciones apuntaron a un estreno bastante más lejano. Tal vez, el anuncio de THR de la incorporación de McCann podría terminar siendo un dato positivo de la aceleración del proceso. Lo más probable sería un estreno a lo largo del 2026, pero ya se sabe que últimamente las cosas en Lucasfilm van muy, muy despacio.

Un actor muy querido

A pesar de no ser muy conocido dentro del mainstream, Ray Stevenson era uno de esos actores queridos entre el público, gracias a sus participaciones en la serie Roma, la saga de Thor o en fenómenos de acción como RRR y la saga Divergente.

McCann podría volver a tener así , un papel relevante en la pequeña pantalla, tras aparecer en varias producciones como actor de reparto-y en su mayoría pequeñísimos papeles-como xXx: Reactivated, Slow West, Jumanji: Siguiente nivel y en la reciente Gladiator II.