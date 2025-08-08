La nueva serie del creador de ‘The Office’ ya está aquí: tráiler, reparto y fecha de estreno

Greg Daniels ya tiene una nueva serie como creador y eso es una gran noticia. Sobre todo para los fans de The Office. Porque The Paper es una ficción que funciona como una especie de secuela derivada del falso documental sobre los empleados de Dunder Mifflin. De hecho, en el elenco encontramos al actor Oscar Nuñez, quien interpretó al empleado de contabilidad de la empresa de papel dirigida por Michael Scott (Steve Carrell). En esta ocasión, Daniels se une a Michael Koman (guionista de Nathan for You) para volver a ponernos en la piel del grupo de documentalistas que filmaron el anterior mockumentary y que ahora, deberán hacer lo propio con la redacción de un periódico en horas bajas del Medio Oeste norteamericano llamado Toledo Truth Teller. Distribuida por Peacock, a continuación repasamos todo lo que por el momento conocemos de la que es con diferencia, la sitcom más esperada del 2025.

El adelanto promocional, publicado hace escasas horas, nos hace respirar la atmósfera de la anterior serie de su creador, aunque siempre se debe señalar que en realidad los responsables primigenios de la propiedad intelectual son Ricky Gervais y David Merchant, padres autorales de la versión británica de The Office. De nuevo, el punto de partida nace de un reparto coral liderado por Domhnall Gleeson (Ex Machina) y conformado por Sabrina Impacciatore, Chelsea Frei, Melvin Gregg, Gbemisola Ikumelo, Alex Edelman, Ramona Young y Tim Key, entre otros. Junto a Daniels, The Paper está producida por los ideólogos originales, bajo la firma de Universal Televisión, una de las múltiples divisiones de Universal Studio Group. Pero, ¿cuál es la sinopsis oficial de la historia? ¿Cuántos capítulos tendrá? Y lo más importante…¿cuándo y dónde se estrenará en España?

La nueva serie del creador de ‘The Office’

Como ya hemos señalado, la nueva serie del creador de The Office seguirá al mismo equipo que filmó el documental de Michael Scott y compañía, inmortalizando para siempre la sucursal de Scranton en nuestros corazones seriéfilos. Y es que estos parecen haber encontrado otra gran historia donde retratar la cotidianidad y de paso, realizar una sátira del actual estado de los medios de comunicación tradicionales. Según el. planteamiento original, en The Paper tendremos a un editor tratando de revivir un rotativo que en el pasado fue tremendamente relevante para la localidad y sus lectores.

Por el momento, no sabemos mucho más, pero de seguro que dicho punto de partida nos deja momentos icónicos a través de personajes increíbles y carismáticos. El falso documental contará con 10 capítulos y el primero estará dirigido por el propio Daniels, quien abandonó la anterior serie en la cuarta temporada para cocrear la divertidísima Parks and Recreation. ¿Podrá The Paper igualar lo conseguido por la versión americana de The Office? Desde luego, el planteamiento y el equipo detrás del proyecto atesoran al menos, una buena dosis de talento cómico.

¿Cuándo se estrena?

The Paper estrenará en Estados Unidos sus primeros cuatro episodios a través de Peacock el 4 de septiembre. En España, la encargada de distribuirla será SkyShowtime, aunque todavía no se ha publicado una fecha oficial en el streaming nacional.