La mujer asesinada a puñaladas por su ex pareja en Quesada (Jaén) ya tenía antecedentes por malos tratos y figuraba con riesgo bajo en el sistema VioGén. La víctima de 38 años y nacionalidad española ha sido presuntamente asesinada por su ex pareja, también de nacionalidad española y de 60 años de edad. El hombre fue detenido por la Guardia Civil sólo unas hora después del hallazgo del cadáver este domingo.

El asesinato de la víctima salió a la luz en la tarde del día de ayer, cuando a las 15:45 horas el teléfono de emergencias 112 recibió el aviso del hallazgo del cadáver de la mujer asesinada en el municipio de Quesada, en concreto en el paraje de Los Molinos.

Inmediatamente, los servicios sanitarios, la Policía Local de Quesada y la Guardia Civil acudieron al lugar señalado por los testigos pero sólo pudieron confirmar su fallecimiento.

Desde la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género han confirmado que se está investigando este caso como un posible asesinato por presunta violencia machista, que sería el primero del año en España.

46 mujeres asesinadas en 2025

El año 2025 cierra con la escalofriante cifra de 46 mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas. A consecuencia de estos crímenes, 35 niños y niñas han quedado huérfanos, mientras que tres menores han sido víctimas mortales de la violencia machista

En 10 de los 46 casos constaban denuncias previas por maltrato machista, siete de ellas interpuestas por las víctimas y otras tres por terceras personas. En cuatro de los casos, las mujeres contaban con medidas de protección en vigor que, sin embargo, resultaron insuficientes para protegerlas de los agresores.

Un año más, Andalucía fue la comunidad autónoma que más feminicidios registró, 14, un 30% del total. Se trata de la región más castigada históricamente por la violencia de género -también la más poblada-, ya que uno de cada cinco asesinatos machistas desde 2003 se ha perpetrado en Andalucía.

Durante 2025, en Cataluña se han registrado cinco asesinatos por violencia de género, cuatro en la Comunidad de Madrid y otros cuatro en la Comunidad Valenciana y tres en Extremadura.

Han sido dos las mujeres asesinadas en Canarias, en Castilla-La Mancha, en Asturias, en Galicia y en Murcia este año. Y ha habido un caso de crimen machista en Aragón, Baleares, Castilla y León, Navarra, País Vasco y La Rioja.

Junio, con 8 víctimas mortales, y diciembre y marzo, ambos con cinco, fueron los meses más cruentos del año.

La mitas de las víctimas eran extranjeras

De nuevo, las víctimas mortales por violencia de género extranjeras representan un porcentaje elevado, un 41,3%, cuatro de cada diez. Fueron 19 de las 46, una sobrerrepresentación que evidencia que el estatus migratorio constituye un factor de riesgo para las víctimas.

En el caso de los feminicidas, los números son los mismos, 27 eran españoles y 19 habían nacido en otro país.

De los 46 presuntos asesinos, cinco se suicidaron (el 10,9 %), por lo que no podrán ser juzgados por sus crímenes, mientras que otros nueve lo intentaron.