El detenido de 30 años este lunes por asesinar de varias puñaladas a su ex pareja de 21 años en Villaverde (Madrid) tenía una orden de alejamiento en vigor que ya se había saltado en otras ocasiones. Sobre el arrestado pesaban varias denuncias presentadas por la víctima, que estaba catalogada en VioGen con «riesgo bajo».

Los hechos han tenido lugar este lunes, pasadas las 15:00 horas en un domicilio de la calle Astilleros en el barrio de Villaverde en Madrid. La mujer, escapando de su agresor, había alquilado una habitación en esa vivienda, escenario del crimen, en la que vivía con su bebé de poco más de un año.

Allí, el hombre irrumpió con intención de matar a la joven. Tras golpearla salvajemente, el asesino le propinó varias puñaladas en el pecho a la joven de 21 años, delante de su bebé de 15 meses que resultó ileso. Luego escapó a la carrera del lugar.

Se escondió en casa de un amigo

El cuerpo de la joven asesinada por su ex pareja lo encontró una menor de 13 años que vivía en el mismo domicilio y avisó a los servicios de emergencias del 112. Una vez en la escena del crimen, los sanitarios tan solo pudieron certificar la muerte de la joven asesinada por su ex pareja.

La Policía Nacional intentó de inmediato localizar al joven, y consiguió detenerlo horas después en el domicilio de un amigo en Torrejón de Ardoz (Madrid). El presunto homicida corrió a esconderse en esa vivienda para intentar eludir la acción policial, pero los agentes lo arrestaron en menos de 12 horas.

El agresor, como la víctima, es de nacionalidad española. En su caso, el agresor tenía antecedentes policiales por otros hechos además de las denuncias por violencia de género que había interpuesto su ex pareja y que le hicieron candidato a la orden de alejamiento que ya se había saltado en varias ocasiones antes de matar a la víctima.

Ayuda a las víctimas de género

Las víctimas de violencia de género y los testigos de delitos o situaciones relacionadas con la violencia machista tienen a su disposición el teléfono 016 que atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes.

También está disponible el correo [email protected] o el WhatsApp a través del número 600000016.

En situaciones de emergencia, es necesario llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Si las víctimas o testigos no pueden pedir ayuda de esta forma por las circunstancias del suceso, está disponible la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.