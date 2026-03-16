La AEMET pide que nos preparemos porque no se salva nadie: alerta roja por «lluvias, costeros y nevadas»

Deberemos prepararnos porque no se salva nadie, llega una nueva alerta roja por lluvias y nevadas de la AEMET. Después de un fin de semana de alertas y de un tiempo inestable, volvemos a empezar un nuevo ciclo y lo hacemos de tal forma que deberemos prepararnos para una serie de cambios que pueden ser claves. Es hora de conocer lo que puede pasar en estas jornadas en las que todo puede ser posible. Llega un giro radical que nos acompañará en unos días en los que todo puede ser posible.

Los expertos de la AEMET no paran de actualizar unos mapas del tiempo que nos acaban reflejando lo peor. Tendremos que empezar a ver llegar un importante cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que cada detalle cuenta, tendremos que ver llegar este destacado cambio de tendencia que, sin duda alguna, tendremos en mente en estos tiempos que corren. La alerta estará activada en unas partes del país a merced de los cambios y de la inestabilidad.

No se salva nadie la AEMET pide que nos preparemos

Será mejor que nos empecemos a preparar para lo peor, la AEMET pide que estemos muy pendientes de un tiempo que parece que puede llegar a toda velocidad, con una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno.

Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo puede ser esencial, en unas jornadas en las que cada detalle cuenta de una manera que nos costará creer. Es momento de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente deberemos estar pendientes de un cambio importante.

Tocará empezar a ver llegar un giro radical que hasta el momento no sabíamos que teníamos por delante, con la mirada puesta a esta situación de inestabilidad que, sin duda alguna, acabará siendo una realidad. Una novedad destacada que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa en estos tiempos que corren.

Parece que el invierno no quiere despedirse del todo y en lugar de unas temperaturas más altas y una estabilidad que necesitamos, vamos a tener todo lo contrario. Un marcado cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos tener en mente.

Alerta roja por lluvias y nevadas en estas zonas

Será mejor que nos empecemos a preparar ante la llegada de importantes lluvias y nevadas que pueden acabar siendo una realidad en este inicio de semana en el que todo puede complicarse por momentos. Tocará saber qué es lo que puede pasar en estas próximas jornadas en las que cada detalle cuenta.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Situación de estabilidad marcada por las altas presiones en la Península y Baleares, con cielos poco nubosos o despejados salvo en Galicia, área cantábrica, alto Ebro, entorno de los Sistemas Central e Ibérico y norte y este de la meseta Norte, donde al principio predominarán los cielos nubosos con nubes bajas y probables bancos de niebla matinales; con tendencia a levantar y a despejar. Únicamente se espera alguna precipitación débil en el Cantábrico oriental en la primera mitad del día. Predominio de cielos poco nubosos también en Canarias, salvo en el norte de las islas montañosas con cielos nubosos y posibilidad de alguna precipitación débil en las islas occidentales. Probable presencia de polvo en suspensión en las islas. Las temperaturas máximas ascenderán de forma prácticamente generalizada, exceptuando litorales de Alborán y sureste con descensos y Canarias con pocos cambios en general. Los aumentos llegarán a notables en amplias zonas de interior del cuadrante nordeste peninsular, Galicia, área cantábrica y Sistema Central. Las mínimas descenderán en la mayor parte de la mitad sur peninsular, meseta Norte y depresiones de Cataluña y Huesca. Ascensos en Baleares y en general pocos cambios en el resto. Heladas débiles en los principales entornos de montaña así como localmente en la meseta Norte e interiores del extremo sureste. Se prevén moderadas en el Pirineo».

Las alertas estarán activadas ante un fenómeno que no quiere abandonarnos: «Rachas muy fuertes de viento de componente norte en Ampurdán, Mallorca, Menorca y bajo Ebro, y de levante en Cádiz al final. Temperaturas máximas en ascenso notable en amplias zonas de interior del cuadrante nordeste peninsular, Galicia, área cantábrica y Sistema Central. Soplará tramontana fuerte con rachas muy fuertes en Ampurdán, Menorca y Mallorca, y cierzo moderado en el Ebro también con rachas fuertes en su cauce bajo, tendiendo ambos a amainar; con levante que, contrariamente, arreciará en Alborán y Cádiz, llegando a intervalos fuertes y rachas muy fuertes en este caso. Viento flojo de componentes norte y este en general en el resto, con intervalos moderados en litorales de Galicia, Cantábrico, Ibérica y Guadalquivir. Viento moderado de componente este en Canarias tendiendo a amainar».