Koldo exculpa a Ábalos de enchufar a Jésica, pero admite que ella amenazó al ministro con contar «cosas personales»

Koldo García ha asumido este jueves ante el Tribunal Supremo toda la responsabilidad en la recomendación de Jésica Rodríguez para que trabajase en Ineco, la empresa pública dependiente del Ministerio de Transportes, eximiendo de cualquier implicación a su ex jefe, el ex ministro José Luis Ábalos.

Al mismo tiempo, el ex asesor ministerial ha reconocido que la joven —que mantuvo una relación extramatrimonial con Ábalos— presionó al entonces ministro amenazando con revelar públicamente «cosas personales» si no se daba solución a sus problemas. La doble revelación ha sido uno de los momentos clave del arranque de la jornada.

Koldo García ha comparecido cargado de carpetas y con visible nerviosismo para responder al fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, en el juicio que se sigue contra él, Ábalos y el empresario Víctor de Aldama por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía pide 19 años y medio de prisión para el ex asesor y 24 para el ex ministro, cuya declaración se espera a lo largo de esta misma jornada.

El currículum de Jésica

Cuando el fiscal le ha preguntado qué instrucciones recibió de Ábalos para buscar trabajo a Rodríguez, Koldo ha sido taxativo: ninguna. «Lo único que le puedo decir es que es verdad que yo pasé un currículum, no solo uno, he pasado muchos más», ha respondido, añadiendo que «lo único que hice fue preguntar cuál era el protocolo para poder trabajar».

García ha admitido, sin embargo, que el currículum llegó a manos de Isabel Pardo de Vera, ex presidenta de Adif y una de las figuras más relevantes del organigrama de Transportes en aquella época. «Yo se lo mandé el currículum a Pardo de Vera», ha reconocido ante el tribunal, insistiendo en que no fue el resultado de una orden formal.

La explicación que ha dado de su motivación resulta llamativa por su candidez. Según ha relatado, quería apoyar a la joven porque tenía «nerviosismo por su primer trabajo». «Lo que hice fue acompañarla, recogerla en la puerta y traerla», ha dicho, describiendo su papel con la parsimonia de quien ayuda a un conocido en un trámite rutinario, no de quien mueve los hilos de una contratación en una empresa pública.

Lo que el fiscal también ha puesto sobre la mesa es un mensaje de WhatsApp en el que el propio Koldo escribió: «Que si no Jose me corta los huevos». El ex asesor ha reinterpretado el texto en clave coloquial, asegurando que con ello simplemente expresaba su deseo de ayudar a la joven: «Le repito, en ese momento si podemos conseguir que pueda trabajar en un sitio, vamos a ver si podemos hacerlo.»

La amenaza de Jésica

Más allá del asunto laboral, Koldo ha confirmado que Jésica Rodríguez habría utilizado su relación con Ábalos como palanca de presión. «Esta señorita presionó bastante para darle solución a sus problemas porque, si no, la opinión pública tendría conocimiento de ciertas cosas; no ilegales, sino personales», ha declarado García.

«Yo ayudé y nadie me lo devolvió [el dinero del alquiler y otros pagos] porque no está ingresado en mis cuentas», ha afirmado, intentando desvincular su actuación de cualquier beneficio económico.

Sobre el piso que se pagó a Jésica Rodríguez en Plaza de España, Madrid —uno de los puntos centrales de la acusación—, Koldo ha mantenido que el inmueble de Torre Madrid fue alquilado por Alberto Escolano, socio de Aldama, con fines empresariales, y que la presencia de la joven no fue el motivo principal del contrato. «Yo ayudé a Jésica a conseguir un sitio para dormir», ha resumido.