Aldama destapa en el Supremo la financiación ilegal del PSOE: «Koldo me pidió dinero para el partido»

El empresario Víctor de Aldama ha destapado la financiación ilegal del PSOE asegurando que Koldo García le pidió «dinero para financiar el partido». Víctor de Aldama lo ha hecho en su declaración en el Tribunal Supremo durante el juicio del Caso Koldo. «Koldo me pidió que hiciera de nexo para que las constructoras donaran dinero al PSOE», ha expuesto ante los magistrados el delator de corrupción.

Víctor de Aldama vuelve a hacer una explosiva declaración judicial. El empresario ha contado cómo Koldo le presentó al presidente del Gobierno en un mitin del PSOE en el que se impulsaba a Pepu Hernández como candidato socialista a la alcaldía de Madrid.

«Me dijo que me iba a presentar al presidente, me llevó a la zona de atrás del teatro y él me dio las gracias por el trabajo que estaba haciendo», relata Aldama a la vez que asegura que Koldo le hizo una foto y que se despidieron. Sólo estaban ellos tres en el encuentro, la seguridad de Pedro Sánchez les dejó solos.

Posteriormente a ese momento, Víctor de Aldama ha revelado ante los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que Koldo García le pidió que le ayudara a financiar el partido.

«Me dijeron que me iban a presentar empresas, a constructoras, y que íbamos a ayudarles para que ellos se llevaran la licitación porque, si les ayudamos a que la ganen, pues podíamos tener un rendimiento que les hacía falta para la financiación del partido», ha revelado Aldama.

El empresario dice que preguntó cómo se hacía y que le dijo: «Por eso no te preocupes, que yo lo voy hablando con gente y hacen las donaciones al partido».

Víctor de Aldama ha explicado en el Tribunal Supremo que desconocía el funcionamiento de los partidos políticos, pero que preguntó quién iba a facturar eso y que le dijeron que eso no se iba a facturar y que él iba a ser el nexo para hablar con las empresas.

«Tienen que pagar en efectivo y ahí entendí que no era una donación al uso y que estamos haciendo una cosa ilegal», ha dicho Víctor de Aldama en el Supremo, justificándose en que él era empresario y vio esa oportunidad. «Quería que me siguieran dando cosas y puse todos mis contactos encima de la mesa para tener la confianza», admite.

El fiscal pregunta a Víctor de Aldama

Alejandro Luzón, el fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción, le ha preguntado el motivo por el que le necesitaba a él como empresario para estas gestiones si no pertenecía a las compañías que iban a concursar para la licitación.

«Se lo explico muy fácilmente; simplemente ellos no querían exponerse, porque era el ministro y el asesor del ministro, y necesitaban un empresario que conociera a los empresarios del sector y con el que tuvieran confianza» explica. Y prosigue: «No podían coger a cualquiera para hablar con las cabezas visibles de estas empresas».

Tras ello, Víctor de Aldama ha admitido que él también presentó a empresas que no tenían la legitimidad para ganar una licitación por lo que se aferró a las indicaciones que le daba Koldo. «Me decían: ‘Siéntate con esta constructora; nos dices a qué licitación quieren ir las marcas y les vamos a colocar en la tabla para que ganen la licitación’».

Víctor de Aldama ha explicado que tuvo problemas con algunas constructoras que le avisaron de que «lo estaban haciendo fatal y que alguien se iba a dar cuenta de esto».

La abogada de Koldo ha interrumpido el interrogatorio de Víctor de Aldama en el Supremo apostillando que se estaban hablando de obras públicas que no se están investigando en el procedimiento sobre las mascarillas. El juez le ha pedido que continúe y la defensa de Aldama ha pedido que no se le interrumpa para no perder el hilo.