Juicio del ‘caso mascarillas’ en directo hoy: declaraciones de Ábalos, Koldo y Aldama y última hora en el Tribunal Supremo en streaming

El juicio del caso Mascarillas llega este miércoles 29 de abril a su momento más esperado y decisivo. Tras tres semanas de vista oral en el Tribunal Supremo en las que han desfilado más de 80 testigos, peritos y este lunes los propios agentes de la UCO que construyeron la investigación, el turno pasa por los tres acusados: el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

Los tres se sientan en el banquillo acusados de haber montado una organización criminal que habría amañado contratos de material sanitario durante la pandemia a cambio de comisiones, con pagos en metálico, pisos de lujo y acceso privilegiado al poder. La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos, 19 y medio para Koldo y 7 para Aldama. El PP, como acusación popular, eleva a 30 años la petición para los dos primeros.

Por qué la sesión de este miércoles 29 de abril es clave

Es la primera vez en todo el juicio que Ábalos y Koldo van a hablar directamente ante el tribunal. Durante semanas han permanecido en silencio mientras testigos, funcionarios y guardias civiles reconstruían pieza a pieza el relato de la acusación: los pagos mensuales de 10.000 euros, las mascarillas compradas por 36 millones, el acceso de Aldama al ascensor privado del ministro.

A partir de mañana, ese relato tendrá réplica. Aldama declarará el primero, seguido de Koldo y, en último lugar, Ábalos, en un orden que no es casual: los tres solicitaron expresamente declarar al final del juicio para conocer todo lo que se había dicho antes de dar su versión.

La sesión tiene además una carga añadida tras lo escuchado este lunes. Los agentes de la UCO ratificaron ante el Supremo que Ábalos era una pieza «fundamental» de la trama sin la cual no habrían podido ejecutar casi ninguna de sus operaciones, y señalaron a Aldama como el verdadero jefe, el que pagaba y el que exigía.

Las defensas intentarán mañana desmontar ese armazón, pero lo harán desde una posición complicada: con las pruebas ya sobre la mesa, las relaciones entre los tres acusados visiblemente rotas y el juicio a apenas unos días de quedar visto para sentencia, previsiblemente el 4 de mayo.