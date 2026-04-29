Juicio del ‘caso mascarillas’ en directo hoy: declaraciones de Ábalos, Koldo y Aldama y última hora en el Tribunal Supremo en streaming
Tras tres semanas de juicio oral, el ex ministro y su ex asesor toman la palabra por primera vez
El juicio del caso Mascarillas llega este miércoles 29 de abril a su momento más esperado y decisivo. Tras tres semanas de vista oral en el Tribunal Supremo en las que han desfilado más de 80 testigos, peritos y este lunes los propios agentes de la UCO que construyeron la investigación, el turno pasa por los tres acusados: el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, su ex asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.
Los tres se sientan en el banquillo acusados de haber montado una organización criminal que habría amañado contratos de material sanitario durante la pandemia a cambio de comisiones, con pagos en metálico, pisos de lujo y acceso privilegiado al poder. La Fiscalía Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos, 19 y medio para Koldo y 7 para Aldama. El PP, como acusación popular, eleva a 30 años la petición para los dos primeros.
Por qué la sesión de este miércoles 29 de abril es clave
Es la primera vez en todo el juicio que Ábalos y Koldo van a hablar directamente ante el tribunal. Durante semanas han permanecido en silencio mientras testigos, funcionarios y guardias civiles reconstruían pieza a pieza el relato de la acusación: los pagos mensuales de 10.000 euros, las mascarillas compradas por 36 millones, el acceso de Aldama al ascensor privado del ministro.
A partir de mañana, ese relato tendrá réplica. Aldama declarará el primero, seguido de Koldo y, en último lugar, Ábalos, en un orden que no es casual: los tres solicitaron expresamente declarar al final del juicio para conocer todo lo que se había dicho antes de dar su versión.
La sesión tiene además una carga añadida tras lo escuchado este lunes. Los agentes de la UCO ratificaron ante el Supremo que Ábalos era una pieza «fundamental» de la trama sin la cual no habrían podido ejecutar casi ninguna de sus operaciones, y señalaron a Aldama como el verdadero jefe, el que pagaba y el que exigía.
Las defensas intentarán mañana desmontar ese armazón, pero lo harán desde una posición complicada: con las pruebas ya sobre la mesa, las relaciones entre los tres acusados visiblemente rotas y el juicio a apenas unos días de quedar visto para sentencia, previsiblemente el 4 de mayo.
Aldama antes del juicio
El empresario Víctor de Aldama ha declarado a su llegada al Tribunal Supremo que está «tranquilo» y «con ganas» de declarar ante el juez.
¿Cuántos años de cárcel pide la Fiscalía?
La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos y 19 años y medio para Koldo por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Además, interesa el pago de una multa de 3,8 millones de euros.
Para Aldama solicita 7 años de prisión y una multa de 3,7 millones por esos tres primeros delitos, de los que se declaró culpable en su escrito de defensa, por lo que le aplica la atenuante de confesión.
Aldama será el primero en declarar
El empresario Víctor de Aldama será el primero en declarar. Después de Aldama tomará la palabra Koldo García y, por último, el ex ministro de Transportes Ábalos.
¿De qué se acusa a Ábalos, Aldama y Koldo?
Los tres están acusados de los presuntos delitos de cohecho, pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.
Koldo manejó las «fuentes ilegales de dinero en efectivo de Ábalos»
La Fiscalía ha puesto el foco en que Koldo manejó las «fuentes ilegales de dinero en efectivo de Ábalos, que con frecuencia se confundían con las propias, actuando ‘de facto’ como testaferro de su superior en las actividades delictivas que bien pronto ambos acometieron al amparo de sus cargos con la colaboración, entre otros, del también acusado Víctor de Aldama».
Aldama tenía una «interlocución privilegiada»
Por su parte, Aldama es definido por Anticorrupción como «un empresario español, con intereses en un buen número de sociedades, vinculadas a variados sectores, tales como el inmobiliario, el hostelero y el de la venta de hidrocarburos», remarcando su «acceso preferente» al exministro.
Esa «interlocución privilegiada» por parte de Aldama le habría permitido, en primer lugar, conocer las necesidades de compra de material sanitario en plena pandemia, encontrar la empresa adecuada y confeccionar la oferta idónea para captar los contratos, primero en Transportes y organismos satélite, y después en las administraciones canaria y balear.
La función de Aldama según la Fiscalía
La Fiscalía asegura que Aldama «era el encargado de localizar empresas o particulares interesados en cualquier clase de gestión con la administración para, articulando sus intereses, hacerlos valer con preferencia y de manera arbitraria ante aquella, siempre a cambio de la correspondiente prestación económica, de la que igualmente hacía partícipes a Ábalos y Koldo».
Koldo se convirtió más en asistente que en asesor
A juicio de la Fiscalía, Koldo se convirtió «más en asistente que en asesor», pues «desempeñó para Ábalos un buen número de tareas de muy diversa índole, tanto profesionales como personales, lícitas e ilícitas», antes y después de la etapa ministerial, que se extendió tres años.
Cada uno de los acusados «asumió un papel diverso y complementario en la organización»
Según el relato del Ministerio Público, cada uno de los acusados «asumió un papel diverso y complementario en la organización, en un preciso reparto de funciones que se reveló muy eficaz», y apunta que tanto Koldo como Aldama «consideraban» a Ábalos como «el jefe».
Aldama, el primero en declarar
Está previsto que Aldama sea el primero en declarar, seguido de Koldo y, por último, Ábalos. Cabe recordar que los letrados del ex ministro y de su ex asesor solicitaron declarar en último lugar. Finalmente, se decidió que fuera el ex ministro quien declarase el último, después de que la abogada de Koldo apuntase que su prioridad era «prestar declaración con posterioridad» a Aldama.
Tres semanas de testigos, peritos y UCO: ahora les toca declarar
Durante tres semanas, Ábalos, Koldo y Aldama han escuchado. Han escuchado cómo funcionarios describían cómo el empresario aparcaba en la zona reservada del ministro.
Arranca el juicio en el Supremo: Ábalos, Koldo y Aldama
Buenos días. El Tribunal Supremo abre hoy sus puertas para escuchar por fin a los protagonistas del caso mascarillas. Ábalos, Koldo y Aldama se sientan este miércoles en el banquillo para dar su versión tras semanas en silencio mientras testigos, peritos y agentes de la UCO construían contra ellos un relato de pagos, favores y contratos amañados durante lo peor de la pandemia. La sesión arranca a las diez de la mañana. Lo contamos todo aquí, minuto a minuto.
Arranca la declaración del Aldama
Acaba de comenzar la declaración de Víctor de Aldama.