El juez cita a la presidenta del PSOE como testigo por la guerra sucia contra jueces, fiscales y policías

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado citar a Cristina Narbona, presidenta del PSOE y diputada en el Congreso, como testigo en la investigación del caso de las cloacas del PSOE, fijando su declaración para el próximo 10 de julio.

La decisión, adoptada este lunes, responde a las diligencias solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción y abre un nuevo frente judicial para la formación socialista de Pedro Sánchez en plena actividad parlamentaria.

La resolución del magistrado no se ha limitado a la citación de Narbona. Pedraz ha acordado también el conjunto de las veinte testificales que había solicitado Anticorrupción, entre las que figuran el general jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil y tres agentes del cuerpo, incluidos los anteriores máximos responsables de la Unidad Central Operativa (UCO), Rafael Yuste y Alfonso López Malo.

Además, el juez ha requerido a la Fiscalía General del Estado que informe sobre las posibles reuniones orquestadas en su sede por la trama que aparecen mencionadas en el sumario. Se trataría de citas de Jose García Cabrera, Leire Díez, Jacobo Teijelo, Javier Pérez Dolset e Ismael Oliver con altas instancias del Ministerio Público.

La instrucción también ha dado un paso más en otro flanco: el juez ha llamado a declarar como imputada a Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, nombre que ya figuraba en el perímetro del caso y cuya citación amplía el radio de investigados en esta causa.

Las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen habían dirigido un escrito al juez Pedraz solicitando la declaración de Narbona como testigo. El detonante fue un informe de la UCO de la Guardia Civil, incorporado al sumario, que revelaba que el 24 de abril de 2024 la entonces militante socialista Leire Díez mantuvo una conversación por WhatsApp con la diputada y presidenta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE.

En ese intercambio, según los agentes, Díez habló de «reconducir» los ataques al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de dar «ayuda cualificada» y de dar la vuelta al asunto «como un calcetín».

La propia Narbona respondió en aquel intercambio de mensajes que lo que le contaba Leire Díez «se lo habías contado a Santos (Cerdán) el otro día», en referencia al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Narbona ha negado haber recibido información «de ningún tipo» procedente de Leire Díez.

Más diligencias

La incorporación de Narbona al proceso judicial —aunque sea en calidad de testigo y no de investigada— enciende las alarmas en Ferraz. Para entender el alcance de esta citación, es necesario remontarse a los orígenes de una causa que ha ido ramificándose de manera prolija. El caso Leire, también denominado caso de las cloacas del PSOE, surgió a partir de la investigación sobre presuntas actividades de una trama que habría utilizado estructuras del partido socialista para operaciones opacas.

La UCO de la Guardia Civil ha ido elevando al juez Pedraz sucesivos informes que han ampliado el círculo de personas relacionadas con los hechos investigados, entre ellas Santos Cerdán, figura central en varios de los episodios documentados por los agentes.

La referencia a Narbona apareció precisamente en uno de esos informes, que vinculaba a la presidenta del PSOE con conversaciones sobre estrategias que, según la Guardia Civil, estarían relacionadas con la actividad ilegal de la presunta trama.

El caso ha adquirido así una dimensión política de gran calado: Narbona es una de las figuras más veteranas e influyentes del socialismo español, con una trayectoria que incluye su etapa como ministra de Medio Ambiente durante el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y una larga presencia en los órganos de dirección del partido.

El 10 de julio se presenta, pues, como una fecha clave. Narbona llegará a la Audiencia Nacional como pieza clave en unas conversaciones que la UCO ha considerado suficientemente relevantes como para incluirlas en un sumario que cada semana añade un nuevo pliegue a su ya abultado expediente. Lo que diga ese día en la sala ante el juez Pedraz podría, dependiendo del contenido de su testimonio, cerrar un capítulo o abrir varios más.