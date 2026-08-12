Eclipse solar en España en directo | Imágenes, cuándo es el próximo eclipse, cómo ha sido y última hora en tiempo real

España vive hoy el eclipse solar total que atravesará la península ibérica y las Islas Baleares en un evento astronómico que llevaba más de 100 años sin darse y con el que arrancará el famoso Trío Ibérico, una sucesión de eclipses que comienza hoy y terminará en enero de 2028.

Última hora del eclipse solar hoy en España

Hoy miércoles 12 de agosto, a partir de las 19:30 horas, toda España mirará al cielo para ver el eclipse solar total que llegará a su máximo en torno a las 20:30 horas.

Todo está preparado en los lugares por los que atraviesa la franja de sombra total de un eclipse que hacía más de 100 años que no se vivía en España y, según se acerca la hora, surgen más dudas que te iremos resolviendo.