Cómo ponerse las gafas homologadas para ver el eclipse si tienes miopía o astigmatismo: los expertos responden

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España afronta este miércoles uno de los acontecimientos astronómicos más esperados de los últimos años: un eclipse solar total que podrá observarse desde una amplia franja del país. La expectación es máxima, pero también las dudas sobre cómo contemplarlo de forma segura, especialmente entre las personas que utilizan gafas graduadas por miopía, astigmatismo o hipermetropía.

Una de las preguntas más habituales es sencilla: ¿hay que quitarse las gafas graduadas para ponerse las gafas especiales del eclipse? La respuesta de los expertos es clara: no. Las gafas homologadas para observar el Sol pueden colocarse por encima de las gafas graduadas, siempre que cubran correctamente los ojos y no permitan la entrada de luz solar directa por los laterales.

La graduación de las gafas convencionales no proporciona ninguna protección frente a la radiación solar. Por eso, aunque una persona vea perfectamente gracias a sus gafas, seguirá necesitando un filtro específico para observar el Sol.

¿Cómo se ponen las gafas en esa situación?

Primero hay que ponerse las gafas graduadas con normalidad. Después, sobre ellas, se colocan las gafas específicas para el eclipse. Las gafas solares especiales deben quedar bien sujetas y cubrir completamente la zona de los ojos. Es importante comprobar que no existen huecos por los que pueda entrar directamente la luz del Sol.

Una opción especialmente cómoda para las personas que utilizan gafas graduadas son los modelos con montura sobredimensionada, diseñados para colocarse por encima de las gafas normales. Algunos modelos ofrecen además una cobertura más amplia en los laterales. No es necesario quitarse las gafas de miopía o astigmatismo para utilizar la protección solar.

Los pasos serían:

Ponerse las gafas graduadas o las lentillas.

Colocar encima las gafas homologadas para el eclipse.

Comprobar que están bien ajustadas.

Asegurarse de que no entra luz solar directamente por ningún lateral.

Mirar al Sol.

Tener miopía o astigmatismo no cambia las recomendaciones de seguridad. Las gafas graduadas están diseñadas para corregir la forma en la que la luz llega a la retina, pero no sustituyen a un filtro solar.

Por eso, una persona puede llevar unas gafas graduadas con cristales de gran calidad, con protección ultravioleta para el uso cotidiano, y aun así necesitar gafas específicas para observar directamente el eclipse.

Lo mismo sucede con las lentillas. Aunque algunas puedan incorporar algún tipo de protección frente a los rayos ultravioleta, no están diseñadas para permitir observar directamente el Sol durante un eclipse.