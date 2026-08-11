¿Cómo saber si las gafas para ver el eclipse solar total de España están homologadas?

Fact checked

Este artículo de OkSalud ha sido verificado para garantizar la mayor precisión y veracidad posible: se incluyen, en su mayoría, estudios médicos, enlaces a medios acreditados en la temática y se menciona a instituciones académicas de investigación. Todo el contenido de OkSalud está revisado pero, si consideras que es dudoso, inexacto u obsoleto, puedes contactarnos para poder realizar las posibles modificaciones pertinentes.

España se prepara para un eclipse solar total, el primero visible en la península ibérica en más de un siglo. La expectación ha disparado la venta de gafas de observación solar, pero también ha puesto sobre la mesa un problema: no todas las que están en el mercado cumplen los requisitos mínimos de seguridad ocular.

El Ministerio de Consumo, en colaboración con varias comunidades autónomas, ha ordenado la retirada de seis modelos tras una campaña de vigilancia. El motivo no tiene que ver con la calidad de los materiales ni con el montaje, sino con un parámetro técnico muy concreto: la transmitancia del filtro.

Las seis marcas de gafas retiradas

Lionstar

ECP Eye Care Proffesional

Pelispan

Homanaje

Orro

Opticalia

Las comunidades que han acordado la retirada son Madrid, Castilla y León, Galicia, La Rioja y Aragón.

¿Por qué se han retirado si no tienen defectos de fabricación?

El fallo detectado es que estas gafas eran demasiado oscuras: su nivel de transmitancia estaba por debajo del mínimo exigido por la norma. Esto puede parecer un problema menor -incluso una precaución de más-, pero en la práctica genera un riesgo real: si una persona no distingue bien el disco solar a través del filtro, tiende a separarse ligeramente las gafas de los ojos para intentar enfocarlo mejor. Ese gesto, de solo una fracción de segundo, puede bastar para que la retina reciba radiación solar directa y sufra daño térmico o químico.

Cómo saber si tus gafas de eclipse son seguras: la comprobación en 3 pasos

Busca la norma correcta en la montura: el código que debe aparecer impreso es EN ISO 12312-2:2015. Si en su lugar solo ves la referencia ISO 12312-1, esas gafas no sirven para mirar el Sol: son gafas de sol normales, pensadas para uso general y sin la capacidad de filtrado que exige la observación solar directa. Comprueba el marcado CE: si el producto se comercializa en la Unión Europea, debe llevar un marcado CE visible, legible y que no se borre con el uso. Según el Reglamento (UE) 2016/425 sobre equipos de protección individual, ese marcado solo es válido si existen ensayos de laboratorio que certifiquen que el filtro cumple realmente la norma ISO. Un CE sin respaldo de ensayo no garantiza nada. Revisa el etiquetado y el estado físico del filtro: el fabricante debe indicar en la etiqueta su nombre o razón social, instrucciones de uso y conservación, advertencias sobre los riesgos de observar el Sol sin protección, fecha de caducidad, si el producto la tiene

Además, conviene examinar el filtro a contraluz: no debe tener rayaduras, burbujas, manchas ni zonas con distinta claridad. Un solo punto débil en la superficie puede dejar pasar suficiente luz como para dañar la vista, aunque el resto del filtro esté en perfecto estado. Las gafas deben cubrir los dos ojos a la vez, no tener bordes afilados y sujetar el filtro con firmeza, ya vengan montadas como unas gafas convencionales o en formato de lámina con soporte de cartón.

Qué exige realmente la norma EN ISO 12312-2:2015

Para quienes quieran entender el porqué técnico, esta norma internacional fija los límites de luz que puede atravesar el filtro:

Un máximo de 0,0032 % de luz visible

Un mínimo de 0,000061 % de luz visible

Otros riesgos que no debes pasar por alto

La seguridad no depende solo de las gafas. Los organismos científicos que asesoran al Gobierno en este tipo de fenómenos advierten de que:

No deben usarse filtros improvisados (radiografías, CD, cristales ahumados, etc.) Nunca hay que mirar el eclipse a través de prismáticos, cámaras o telescopios sin un filtro solar específico acoplado al instrumento, ya que estas lentes concentran la luz como si fuera una lupa Las gafas dobladas, con el filtro suelto o deterioradas deben descartarse, aunque en su día fueran homologadas