La nueva moda urbana llega a las rebajas de INSIDE con crochet, lino y denim

Las sudaderas oversize, las camisetas gráficas y las zapatillas siguen ocupando un lugar importante en las calles, pero ya no son un uniforme cerrado. Este verano conviven con el crochet, las camisas de lino, las bermudas largas, los tonos naturales y pequeños accesorios metalizados.

Las tendencias se mezclan ahora con más libertad. Una prenda artesanal puede combinarse con denim, una camisa de inspiración vacacional puede formar parte de un look de ciudad y una camiseta gráfica puede llevarse con pantalones fluidos o faldas. El resultado es una moda urbana más versátil y pensada para adaptarse a diferentes planes sin renunciar a la comodidad.

INSIDE refleja esta evolución en sus colecciones de mujer y hombre. La marca conserva los elementos vinculados tradicionalmente al streetwear, pero incorpora prendas de inspiración bohemia, siluetas relajadas y tejidos frescos que amplían las posibilidades del armario de verano. Su campaña de rebajas, vigente en España hasta el 6 de septiembre de 2026, incluye grandes descuentos en una selección de ropa, calzado y accesorios.

Las prendas de INSIDE que representan la nueva moda urbana

La colección de INSIDE se basa en trasladar tendencias al día a día. No se trata únicamente de comprar prendas llamativas, sino de encontrar diseños capaces de funcionar durante las vacaciones, en un festival, en una tarde con amigos o al volver a la ciudad.

Estas son algunas de las propuestas que mejor resumen cómo ha evolucionado el estilo urbano este verano.

Top de crochet blanco

El crochet es uno de los tejidos que más presencia ha ganado durante la temporada. Aunque mantiene su conexión con la estética bohemia, ahora aparece combinado con vaqueros, bermudas amplias, zapatillas y accesorios urbanos.

Puede combinarse con una bermuda denim de tiro alto y unas zapatillas de perfil bajo para un look de festival. Con una falda fluida y sandalias planas también funciona para una tarde de verano o una escapada junto al mar.

La clave está en evitar un conjunto excesivamente temático. El crochet gana actualidad cuando se mezcla con prendas sencillas y urbanas.

El top de crochet blanco de INSIDE está disponible por 9,99 euros.

Bermuda denim de tiro alto

El denim sigue siendo uno de los pilares de la moda de calle, aunque las siluetas se han vuelto más amplias y relajadas. Frente al microshort de temporadas anteriores, las bermudas con largos próximos a la rodilla ofrecen una alternativa más cómoda y fácil de adaptar a diferentes estilos.

Puede llevarse con el top de crochet para mezclar códigos bohemios y urbanos, pero también con una camiseta gráfica oversize o una camisa ligera abierta. Para equilibrar la silueta, conviene elegir una parte superior ajustada, corta o ligeramente metida por dentro.

La bermuda denim de tiro alto de INSIDE presenta cinco bolsillos, trabillas en la cintura, corte regular y bajo sin rematar. Su precio rebajado es de 19,99 euros, frente a los 24,99 euros anteriores.

Camisa de lino con cuello resort

El lino ha dejado de pertenecer exclusivamente a los looks de playa y vacaciones. Este verano aparece en estilismos urbanos que combinan tonos naturales, prendas relajadas y accesorios deportivos.

Puedes combinarla abotonada con una bermuda neutra y zapatillas, o abierta sobre una camiseta básica para crear un look más desenfadado.

La camisa de lino resort para hombre de INSIDE cuenta con cuello abierto, manga corta, botones frontales y una caída ligera. Está disponible en beige, crudo y kaki, con un precio rebajado de 14,99 euros.

Bolso bombonera metalizado

Los accesorios han adquirido un papel importante en los looks de verano ya que pueden convertir un conjunto en un auténtico lookazo.

El bolso bombonera metalizado de INSIDE está disponible en acabado plateado y dorado para que puedas combinarlo fácilmente y su precio es de 19,99 euros.

Puedes utilizarlo para añadir un punto de brillo a un total look en tonos neutros, con denim o acompañar un vestido sencillo durante la noche. Eso sí, al tratarse de un accesorio protagonista, no necesita convivir con demasiados elementos llamativos.

Consejos para adaptar la nueva moda urbana

Mezcla tejidos diferentes. El crochet, el denim y el lino pueden convivir dentro del mismo conjunto siempre que se mantenga una paleta equilibrada.

Combina volúmenes. Las bermudas amplias funcionan mejor con tops ajustados o prendas cortas. Las camisetas oversize pueden equilibrarse con partes inferiores más estructuradas.

Elige prendas reutilizables. Una tendencia resulta más útil cuando puede acompañar distintos planes y no queda limitada a un festival o a una semana de vacaciones.

Deja el protagonismo a un solo accesorio. Un bolso metalizado, unas gafas llamativas o una gorra pueden elevar el look sin necesidad de utilizarlos todos a la vez.

La colección de verano de INSIDE muestra que el streetwear ya no se define por una única estética. La nueva moda urbana mezcla comodidad, tendencias y prendas pensadas para diferentes momentos. Una evolución que conecta con la filosofía de la marca: “No es lo que te pones, es lo que haces cuando te lo pones”.