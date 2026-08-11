La vida sentimental de Aitana siempre ha despertado un enorme interés. Desde que irrumpiera en la Academia de Operación Triunfo, la cantante catalana se convirtió en uno de los rostros más populares de su generación y, desde entonces, cada paso de su vida personal ha sido seguido de cerca por sus fans. Ahora, casi una década después de su llegada al programa que cambió su vida, Aitana parece haber tomado una decisión definitiva respecto a su pasado sentimental.

La artista atraviesa actualmente uno de sus momentos más felices junto a Plex, con quien mantiene una relación desde hace aproximadamente un año. Ambos se conocieron durante el proyecto La vuelta al mundo del youtuber y, desde entonces, su historia de amor ha ido consolidándose lejos de las idas y venidas que marcaron algunas de las relaciones anteriores de la cantante. Tanto es así que Aitana considera al influencer una persona fundamental en su vida y estaría completamente enamorada de él.

Pero antes de Plex hubo tres nombres que marcaron diferentes etapas de la vida sentimental de la intérprete: Luis Cepeda, Miguel Bernardeau y Sebastián Yatra.

Su primera gran historia de amor pública comenzó precisamente en Operación Triunfo. Durante su paso por la Academia, Aitana inició una relación con Cepeda, uno de sus compañeros de edición. La historia entre ambos despertó una enorme expectación y se convirtió en uno de los romances más comentados surgidos del talent musical. Aunque su relación terminó, ambos continuaron sus respectivas carreras y aquella historia quedó como uno de los capítulos más recordados de los primeros años de Aitana en la industria.

Después llegó Miguel Bernardeau. El actor, hijo de Ana Duato, mantuvo durante buena parte de su relación con Aitana un perfil discreto. Ambos evitaron convertir su noviazgo en un escaparate y fueron pocas las ocasiones en las que posaron juntos ante las cámaras. Sin embargo, la relación terminó adquiriendo una dimensión pública cuando coincidieron profesionalmente en la película La última, un proyecto que protagonizaron juntos poco antes de poner punto final a su historia de amor.

Tras Bernardeau llegó una de las relaciones que más titulares ha generado en la trayectoria sentimental de Aitana: Sebastián Yatra. Los cantantes se conocieron en el plató de Operación Triunfo, donde el colombiano acudió como invitado y protagonizó un momento especialmente comentado al cantar muy cerca de la catalana. Lo que comenzó como una amistad fue estrechándose con el paso del tiempo hasta desembocar en un romance marcado por las oportunidades, las rupturas y las reconciliaciones.

Aitana y Yatra llegaron a darse una segunda oportunidad, además de compartir varias colaboraciones musicales. Sin embargo, finalmente sus caminos volvieron a separarse.

Ahora, con Plex plenamente instalado en su presente, Aitana parece haber querido cerrar definitivamente la puerta a esa etapa. La cantante ha dejado de seguir en redes sociales a sus exparejas, incluido Miguel Bernardeau, pese a que la ruptura entre ambos terminó en buenos términos. También ha dejado de seguir a María Bernardeau, hermana de Miguel y antigua cuñada de Aitana, con quien llegó a mantener una estrecha amistad incluso después de la ruptura.

El movimiento no ha pasado desapercibido. Mientras los hermanos Bernardeau continúan siguiendo a Aitana en redes, Sebastián Yatra sí ha optado también por dejar de seguir a la cantante. Un gesto que se produce apenas un mes después de que el artista colombiano compartiera un vídeo cantando Superestrella, uno de los grandes éxitos de Aitana.

Una serie de movimientos digitales que, aunque puedan parecer pequeños, han vuelto a situar la vida sentimental de la cantante en el centro de todas las miradas. Aitana, mientras tanto, parece decidida a mirar hacia delante y concentrarse en su presente junto a Plex.