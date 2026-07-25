Aitana lanza una declaración de amor a Plex antes de pelear en La Velada del Año: «Te quiero y te admiro»

Aitana y Plex atraviesan uno de los momentos más dulces de su relación. Lo que comenzó como una de las grandes sorpresas sentimentales del año se ha consolidado con el paso de los meses hasta convertirlos en una de las parejas más seguidas del panorama nacional. Siempre discretos con su vida privada, ambos han preferido mantener su historia de amor alejada del foco mediático. Sin embargo, hay ocasiones que merecen una excepción, y una de ellas ha llegado con La Velada del Año.

El creador de contenido se enfrenta este sábado para medirse con el salvadoreño Fernanfloo. Como uno de los grandes referentes del universo digital en España, Plex vuelve a ser uno de los protagonistas de una cita que reúne a millones de espectadores en todo el mundo. Y, horas antes del combate, ha recibido el apoyo más especial.

Aitana ha querido romper su habitual discreción para dedicar unas palabras de ánimo a su pareja a través de las redes sociales. Junto a varias fotografías de ambos, la cantante compartió un mensaje que no tardó en conquistar a sus seguidores: «Mucha suerte mañana, mi amor. Te quiero y te admiro. #TEAMPLEX por siempre». Un gesto sencillo, pero muy significativo, que confirma el gran momento personal que atraviesan.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por AITANA (@aitana)

No es la primera vez que la artista vive de cerca una cita tan importante para Plex. En la edición de 2025 ya estuvo presente en La Velada del Año, aunque entonces ambos coincidieron desde perspectivas muy diferentes: él como uno de los protagonistas del ring y ella como una de las artistas encargadas de poner música al evento. Ahora, el papel cambia y será la catalana quien siga el combate desde la grada, animando a su pareja en uno de los días más importantes de su carrera.

Desde que hicieron pública su relación, Aitana y Plex han optado por un perfil mucho más reservado que el que la cantante había mantenido en anteriores etapas de su vida sentimental. Las apariciones conjuntas son escasas y la mayoría de las imágenes que comparten llegan a través de sus redes sociales, donde dejan pequeños gestos que reflejan la complicidad que existe entre ambos.

Ese cariño también ha quedado patente en las palabras que el propio Plex dedicó hace unas semanas a la intérprete. El creador de contenido reconocía ante las cámaras la importancia que tiene Aitana en su día a día. «Para mí ha sido, obviamente, mi novia, que me ayuda mucho a desconectar, a estar en el presente y a no pensar en otra cosa el rato que no estoy con ella. Desde aquí le mando un beso. La quiero un montón», confesó.

Mientras miles de aficionados esperan el inicio de La Velada del Año, Aitana ya ha dejado claro de qué lado estará. Más allá del resultado del combate, la cantante ha querido enviar un mensaje público que confirma que su historia con Plex sigue avanzando con paso firme y que, en los momentos importantes, no duda en convertirse en su mayor apoyo.