El ‘look’ de Aitana en Cibeles: camiseta de España con dos estrellas y los vaqueros Horsebit de Gucci de 1.200 euros
La moda y el deporte han vuelto a encontrarse en uno de esos momentos capaces de convertir una prenda cotidiana en un auténtico fenómeno viral. Aitana fue una de las grandes protagonistas de la celebración de la selección española en Cibeles tras la conquista del Mundial, no sólo por poner voz a la fiesta con su canción Superestrella, sino también por el estilismo elegido para la ocasión. La cantante apareció con la nueva camiseta blanca de España con dos estrellas, un símbolo histórico para los aficionados, que combinó con unos vaqueros de Gucci con detalle Horsebit y accesorios de lujo, demostrando una vez más su capacidad para transformar una pieza deportiva en una propuesta de moda con personalidad propia.
La camiseta de España que ha saltado del terreno de juego a las calles
Comentar
Consulta aquí la política de comentarios