El ‘look’ de Aitana en Cibeles: camiseta de España con dos estrellas y los vaqueros Horsebit de Gucci de 1.200 euros

Aitana eligió para su actuación en la plaza de Cibeles una de las prendas más esperadas del momento: la camiseta blanca de la selección española con las dos estrellas sobre el escudo. Una pieza que representa los dos títulos mundiales conquistados por La Roja y que, más allá de su significado deportivo, se ha convertido en uno de los grandes símbolos de la celebración.

La cantante catalana decidió llevarla de una forma completamente diferente a la habitual. Lejos de lucirla como una simple camiseta de aficionado, la integró dentro de un estilismo estudiado en el que convivían referencias deportivas, estética urbana y códigos del lujo.

El conocido como bloke core, una corriente estética que recupera camisetas de equipos, bufandas y elementos tradicionalmente asociados al fútbol, ha conquistado tanto las calles como las pasarelas. Aitana demuestra cómo una pieza tan reconocible como la camiseta de España puede convertirse en el centro de un look sofisticado cuando se combina con las prendas adecuadas.

Unos vaqueros Horsebit de Gucci para elevar la camiseta más popular

La clave del estilismo estuvo en el contraste entre una prenda cargada de simbolismo colectivo y una pieza de lujo con uno de los códigos más reconocibles de Gucci. Aitana combinó la camiseta blanca de España con los vaqueros de algodón con detalle Horsebit de Gucci, una pieza perteneciente a la colección masculina de la firma italiana.

Se trata del modelo 860844 XDDF1 1165, confeccionado en dénim de algodón en tono gris oscuro con efecto lavado, que aporta una estética vintage y una clara inspiración en la moda de principios de los años 2000. El diseño cuenta con tiro bajo, una silueta relajada y detalles desgastados que aportan ese aire informal y desenfadado que contrasta con la sofisticación de la casa italiana.

Uno de los elementos más especiales del pantalón es el detalle metálico Horsebit, uno de los símbolos históricos de Gucci desde su origen y un guiño directo al universo ecuestre que forma parte del ADN de la marca. Este adorno se convierte en protagonista de la prenda y transforma un vaquero aparentemente básico en una pieza con identidad propia.

El diseño también incorpora otros detalles característicos de la firma, como la etiqueta de piel con el sello Gucci Made in Italy, trabillas para cinturón, bolsillos laterales y traseros y cierre frontal con botón y cremallera. Está confeccionado íntegramente en 100% algodón y fabricado en Italia, siguiendo la tradición artesanal de la casa.

Con un precio de 1.200 euros, este pantalón representa precisamente la mezcla que define el nuevo lujo: prendas aparentemente sencillas, pero con pequeños detalles que las convierten en piezas reconocibles para quienes conocen los códigos de la moda.