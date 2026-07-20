España es la superestrella: Aitana pone el broche a la fiesta en Cibeles junto a los jugadores
La famosa cantante fue la última artista en actuar en el escenario de los festejos de la selección española
Interpretó su canción que ha acompañado a los españoles durante todo el torneo, pues sonaba al final de sus partidos
Los mejores momentos
España fue la «superestrella» del mundo este lunes en Madrid. Así se llamaba la famosa canción que sonaba en los estadios de Estados Unidos al terminar los partidos de la selección española en el Mundial que conquistó este domingo en el MetLife Stadium. Un día después, su autora, Aitana Ocaña, fue la cantante que puso el broche a la celebración sobre el escenario de Cibeles ante miles de españoles. Así sonó su miniconcierto junto a los jugadores.
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