La gorra de Ferran Torres en la rúa con mensaje a Trump: «Make Spain great again»

Ferran Torres sorprendió a todos con la gorra que lució durante una parte de los festejos de la selección española tras su victoria en la final del Mundial 2026 contra Argentina. El autor del gol que significó el título llevaba el siguiente mensaje en su cabeza: «Make Spain great again», que corresponde al eslogan utilizado en la política estadounidense, pero en lugar de Estados Unidos, el nombre de nuestro país.

Esa adaptación es un mensaje a Donald Trump, presidente norteamericano, que popularizó esta frase durante su campaña en 2016 antes de ser elegido por primera vez. Ferran la adaptó a España y es que no hay nadie mejor que él para saber lo que es hacer a nuestro país grande de nuevo. Concretamente, 16 años es lo que ha tardado la selección española en lograr su segunda estrella.

Con un grupo y un seleccionador distintos a los de Sudáfrica 2010, pero con algo en común: su compromiso a ultranza por España. La manera de jugar de los de Luis de la Fuente ha enganchado a todo el país al combinado nacional durante este Mundial, en el que se han coronado derrotando a la vigente campeona, Argentina, en el MetLife Stadium de Nueva York.

El héroe, Ferran, lo celebra ahora en Madrid con esa gorra que es el fiel reflejo de que España ha vuelto a ser grande. El valenciano conoció hace horas antes aún sobre el césped de Nueva York al hombre al que va dirigido su mensaje en la prenda que lleva en su cabeza, ya que Trump salió en la imagen del levantamiento del trofeo por parte de Rodri Hernández, capitán de España.

Un millón de españoles en las calles

Más de un millón de personas, según la Delegación del Gobierno en Madrid, se han echado a las calles de la capital para arropar a la selección española campeona del Mundial que, a bordo de un autobús descapotado, está celebrando con cánticos y fotos con la copa del mundo el histórico triunfo de la segunda estrella.