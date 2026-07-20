El show de Trump en la final: se cuela en la foto de los campeones, Infantino le pide que salga y le ignora

Donald Trump lo ha vuelto a hacer. Después de lo sucedido en el Mundial de Clubes cuando el Chelsea levantó la copa, había mucha expectación por ver si el presidente de Estados Unidos se volvería a quedar en el podio con los jugadores para la foto con los campeones. Y, como era de esperar, la historia se volvió a repetir en el Mundial de selecciones.

El presidente de Estados Unidos subió junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para entregar la copa a Rodrigo Hernández, capitán de España. El centrocampista recibió el trofeo y estuvo esperando unos minutos para darle tiempo a Trump a que bajara del escenario. Pero el máximo mandatario del país norteamericano ni se inmutó.

De hecho, al hacerle Rodrigo un gesto para que se fuera, decidió acercarse todavía más al campeón del mundo. El jugador del Manchester City, que ha ido de menos a más en este campeonato del mundo, aguantó con la copa en la mano unos minutos, pero Trump no sólo no se quitó, sino que se cambió de lado. Aun así, el internacional español resistió unos segundos más.

Hasta Infantino se cruzó de lado a lado, rompiendo todos los protocolos, para advertir al presidente estadounidense que se saliera de la foto. Pero no le hizo ni caso. Donald quería su foto con los campeones del mundo y lo logró. El show del presidente fue espectacular, como en la final del Mundial de Clubes el verano pasado. Infantino también se quedó, pero se apartó un poco para intentar no aparecer en la foto. La sonrisa del presidente de la FIFA lo decía todo.

Después de unos minutos de espera, llegó el momento más esperado. Rodri levantó la Copa del Mundo al cielo de Nueva York con Trump a su lado aplaudiendo a España por el triunfo. Una imagen para la posteridad. En 2010 fue Casillas en Sudáfrica y en 2026 ha sido Rodrigo Hernández.