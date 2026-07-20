El beso de España: Rodri y el apasionado momento con su pareja para celebrar el título

Rodrigo Hernández y su pareja, Laura Iglesias, protagonizaron el beso de España sobre el césped del MetLife tras ganar la Selección española su segundo Mundial tras vencer en la gran final a Argentina por 1-0 gracias a un golazo de Ferran Torres.

Un apasionado beso a ras de césped que ya es el beso de España. Todos nos acordamos del beso de Iker Casillas a Sara Carbonero tras ganar el Mundial de 2010 en Sudáfrica. Salvando los momentos, este beso vuelve a enamorar a todo un país.

Rodri, tras ganar la Copa del Mundo con España, fue a celebrarlo junto a su familia. Allí se encontró con su pareja, una Laura Iglesias que siempre le ha acompañado en todos los títulos importantes. Estuvo con él en la Champions ganada con el Manchester City y en la Eurocopa ganada hace dos años.

Un beso precioso de Rodri con su pareja que ya es viral. Un beso que demuestra todo el amor que se tienen y lo mucho que han sufrido juntos hasta llegar a este momento. Uno de los grandes actos de esta Copa del Mundo.