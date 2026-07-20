¡Rodri Hernández se lleva el MVP del Mundial!

Rodri Hernández es el MVP del Mundial. El capitán de España ha sido reconocido por la FIFA como el mejor jugador del torneo. El que fuera Balón de Oro en 2024 se lleva uno de los trofeos individuales más importantes del mundo del fútbol. Desde octavos, Rodri hizo un espectacular torneo, siendo el pilar y la brújula de la España campeona del mundo.

Tras ganar el título, con la victoria en la prórroga ante Argentina, la FIFA dio sus premios individuales del Mundial 2026. El mejor jugador del torneo fue para Rodrigo Hernández. Titular en los ocho partidos del torneo, figura clave para Luis de la Fuente, Rodri recuperó su nivel y se coronó como el mejor jugador. Todo ello tras superar una grave lesión de rodilla que le puso en peligro incluso para jugar el Mundial.

Así, Rodri, capitán de España, es la imagen de la Selección, el símbolo de un equipo que ha vuelto a enlazar victorias en Eurocopa y Mundial por segunda vez en la historia.

En otros premios, la FIFA ha decidido que Pau Cubarsí sea el mejor jugador joven del Mundial (por delante incluso de Lamine Yamal, que se quedó sin premios) y que Unai Simón es el mejor portero (sólo ha recibido un gol en todo el Mundial). Todos ellos recibieron su premio individual en la ceremonia de premiación del torneo.