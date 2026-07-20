La gorra de Ferran, Borja Iglesias DJ y rapero… los mejores momentos de la celebración de España

La celebración de la selección española dejó numerosos momentazos que quedarán para el recuerdo de todos los aficionados de La Roja. España festejó este lunes en Madrid el Mundial conseguido en la noche del pasado domingo en el MetLife Stadium de Nueva York venciendo a Argentina en la final. Quizá el más icónico se produjo cerca del final del acto en Cibeles y fue ese «¡Viva el rey!» del capitán Rodri Hernández al salir al escenario, pero antes la amplia mayoría de jugadores protagonizaron anécdotas inolvidables.

Después de los encuentros con los Reyes, Felipe VI y Leticia, en La Zarzuela y con Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, en La Moncloa, la diversión para los jugadores arrancó en el autobús, donde se pudieron soltar y provocar las risas de los miles de españoles que este lunes vibrábamos junto a los artífices de la segunda estrella.

El protagonista en la rúa por Madrid fue el mismo que en el césped: Ferran Torres. Su gorra trumpista con la frase «Make Spain Great Again», emulando el eslogan de la política estadounidense, fue muy comentada por los seguidores de la celebración de España. Pero no fue lo único llamativo que sucedió en el vehículo. También la faceta artística de un Borja Iglesias al que se le vio pinchando música con una mesa de mezclas y más tarde repitió sobre el escenario en Cibeles, donde también rapeó unos minutos al ser presentado.

Una vez en esa icónica ubicación de la capital de España, escenario de títulos y títulos en la historia del Real Madrid, jugadores como Alejandro Grimaldo o Yeremy Pino fueron deleitando a la afición con sus pasos de baile y otros incluso se atrevían a cantar sus canciones elegidas para su puesta en escena. Además de Borja Iglesias, Marc Pubill interpretó un tema de reguetón y Pedro Porro, sin saberse demasiado la letra, se decantó por «Nos fuimos pa’ Madrid» de El Barrio.

La música, protagonista para España

Marcos Llorente tiró también de un clásico, el «Soy un truhán, soy un señor» de Julio Iglesias, y Pau Cubarsí con Raphael y «Mi gran noche». Ocurrió antes de que otro de los grandes protagonistas del éxito, Álex Baena, tras su saludo poco expresivo con Sánchez en La Moncloa, saliera al escenario con el trofeo de la Copa del Mundo. Era su 25º cumpleaños este lunes y el equipo le concedió dicho privilegio.

Puro Marc Cucurella. De toca la batería a cantar su mítico ‘Haaland tiembla, que viene Cucurella’ La verdad que en este Mundial han temblado todos los extremos que han pasado por su lado.#MundialRTVE #FIFAWorldCup #LaSegundaEsNuestra pic.twitter.com/UIg9RRsUHS — Teledeporte (@teledeporte) July 20, 2026

Hubo muchos recuerdos de la celebración tras nuestro primer Mundial en Sudáfrica 2010 y los propios futbolistas se encargaron de rememorar aquella hazaña con su selección de las canciones. Por ejemplo, Mikel Merino se presentó en sociedad con la épica canción que sirvió como banda sonora del inolvidable Informe Robinson Cuando fuimos campeones y que ahora es un himno en nuestro país, lo mismo que ocurre con el Waka Waka de Shakira, elegido por Martín Zubimendi.

Luis de la Fuente no falló a su tradición y cantó «Quijote» de Julio Iglesias y Marc Cucurella se animó a tocar la batería antes de la actuación del grupo murciano Arde Bogotá.