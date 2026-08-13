Jessica Bueno, a cuadros en directo al enterarse por sorpresa de dónde está su hijo: «Pensaba que estaba con su padre»

Jessica Bueno se ha llevado una inesperada sorpresa en pleno directo al hablar de la organización de las vacaciones de su hijo, fruto de su relación con Kiko Rivera. La modelo daba por hecho que el joven se encontraba estos días junto a su padre, pero durante su última intervención en el programa El verano se mueve descubrió que la realidad era muy distinta. El menor está actualmente en Canarias junto a su abuela, Isabel Pantoja, mientras que Kiko Rivera se encuentra en Sevilla. Una situación que dejó a Jessica visiblemente desconcertada, aunque quiso dejar claro que confía plenamente en que su hijo está bien.

La relación entre Jessica Bueno y Kiko Rivera terminó hace años, pero ambos mantienen el vínculo que supone tener un hijo en común. La distancia y la falta de comunicación entre ellos han marcado buena parte de esta etapa, especialmente a la hora de organizar determinados asuntos relacionados con el menor. Este verano, además, se produjo un cambio en el calendario previsto inicialmente. El propio hijo de ambos habría pedido modificar las fechas para poder coincidir con sus hermanos, una petición a la que Jessica accedió. «Mi hijo me pidió cambiar la quincena para coincidir con sus hermanos. Cuando el día 1 de agosto tendría que volver conmigo, me pidió cambiarlo. «Conmigo estará en la segunda quincena», explicó la modelo durante su intervención televisiva. De esta manera, el joven está pasando estos días con su familia paterna antes de regresar junto a su madre en la segunda mitad del mes.

Lo que Jessica no esperaba era que Kiko Rivera no estuviera junto a él. La modelo se enteró durante el propio programa de que el DJ había sido visto en Sevilla y que, por tanto, no se encontraba en Canarias con su hijo. Las imágenes del hijo de Isabel Pantoja junto a su pareja, Lola García, habían mostrado que ambos estaban disfrutando de unos días alejados de los focos y posteriormente, Kiko también fue visto haciendo vida cotidiana en la capital andaluza. Me ha sorprendido que no estuviese en Canarias con su madre. Mi hijo está allí, con la abuela», reconoció Jessica al conocer la situación. La frase refleja el desconcierto de la modelo, que hasta ese momento pensaba que padre e hijo estarían compartiendo juntos esos días de vacaciones. «Pensaba que su padre estaría también», añadió.

Pese a la sorpresa, Jessica Bueno no mostró preocupación por el estado de su hijo. Todo lo contrario. La modelo quiso transmitir tranquilidad y aseguró que el menor está perfectamente junto a su abuela. «Está bien seguro», afirmó, dejando claro que su desconcierto tenía más que ver con la información que acababa de conocer que con cualquier temor sobre cómo se encontraba el joven.

La presencia de Isabel Pantoja en esta historia tampoco es casual. La relación de la tonadillera con sus nietos ha experimentado un importante cambio durante los últimos meses, después de un largo periodo de distanciamiento con su hijo Kiko Rivera y con los hijos de este. La reconciliación entre madre e hijo abrió también la puerta a un acercamiento entre la cantante y sus nietos, que han podido recuperar el contacto con su abuela. De hecho, Isabel Pantoja tuvo un papel especialmente importante durante el reciente problema de salud de Kiko Rivera. Cuando el DJ sufrió un nuevo ictus, su madre se desplazó para estar a su lado y se hizo cargo de sus hijos durante aquellos días. Una situación que el propio Kiko agradeció públicamente a través de sus redes sociales, donde dedicó unas palabras a su madre por haber cuidado de los pequeños mientras él permanecía ingresado.

Ahora, ese acercamiento familiar parece haber tenido también su reflejo en las vacaciones. El hijo de Jessica y Kiko se encuentra en Canarias disfrutando de unos días junto a su abuela, mientras su padre continúa recuperándose y retomando poco a poco su rutina después del importante susto de salud que sufrió recientemente.