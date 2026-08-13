El lip combo del verano de María Pombo lleva un perfilador prestado por Marta: “Es permanente y dura toda la noche”

Hay combinaciones de maquillaje que parecen hechas para convertirse en el uniforme de belleza del verano. El lip combo que está conquistando a María Pombo es uno de ellos: una mezcla de tonos rosados y efecto jugoso que consigue unos labios definidos, naturales y luminosos, sin resultar excesivamente maquillados. El primer paso es el protagonista inesperado: el lip liner de Huda Beauty en el tono Rosewood. Su particularidad no está sólo en el color, un rosa madera cálido y elegante que funciona especialmente bien con la piel bronceada, sino también en su formato. Es un perfilador con aspecto de rotulador, lo que facilita dibujar el contorno de los labios con precisión y conseguir ese efecto de boca perfectamente definida.

Además, María lo tiene claro: la duración es uno de sus grandes atractivos. «Es permanente y dura toda la noche, pienso comprármelo», asegura, dejando claro que no se trata únicamente de un producto bonito frente al espejo, sino de uno pensado para resistir una noche de verano.

Eso sí, hay un detalle que convierte el descubrimiento en algo todavía más cercano. El lip liner no es suyo. María explica que se lo ha dejado Marta Pombo, su hermana, y precisamente por eso recalca que no se trata de una colaboración ni de publicidad. Una recomendación nacida, literalmente, de compartir neceser y probar los productos que funcionan. Sobre ese perfilado en tono Rosewood llega el segundo paso del combo: el Perfect Serum de Givenchy en el tono Rose Quartz. Aquí cambia la textura y aparece el efecto más apetecible del look. Si el lápiz aporta definición y estructura, el brillo añade dimensión, luz y ese acabado ligeramente húmedo que tanto favorece durante los meses de verano.

El resultado es un contraste sutil pero muy efectivo: un contorno rosado-madera que dibuja y realza la forma de los labios, combinado con un centro más brillante y translúcido. El Rose Quartz aporta el toque final sin borrar el trabajo del perfilador, creando unos labios que parecen más voluminosos y cuidados. La clave del combo está precisamente en el equilibrio. No busca un labio excesivamente marcado ni un gloss que lo cubra todo. Primero, precisión; después, luz. Primero, un tono cálido y sofisticado; después, un velo rosado que refleja el verano.

Y quizá ahí está el encanto de esta combinación: es sencilla, favorecedora y fácil de imaginar en cualquier plan estival, desde una comida al aire libre hasta una noche que se alarga. María Pombo parece haber encontrado en este dúo la fórmula perfecta para unos labios definidos, rosados y luminosos. Y, por lo visto, el Rosewood de su hermana ha conseguido un sitio permanente en su rutina.