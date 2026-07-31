María Pombo sobre la crisis migratoria de Ceuta: «No somos capaces de atender como deberíamos a nuestra gente»

La crisis migratoria de Ceuta tiene en vilo a todo nuestro país. La llegada masiva de miles de personas desde Marruecos supera ya la capacidad de respuesta de la ciudad, dejando desbordados los recursos locales y abriendo un gran debate social en el que muchos rostros conocidos no están dudando en participar. La última en hacerlo ha sido María Pombo, quien, haciendo uso de sus redes sociales, no ha dudado en pronunciarse sobre lo ocurrido y dar su punto de vista.

«¿Os imagináis vivir en Ceuta y ver vuestra ciudad así? ¿Os imagináis tener miedo porque vuestros hijos, padres y abuelos tengan que salir a la calle a trabajar?», comenzaba a escribir junto a unas imágenes en las que se puede ver la entrada sin control de miles de marroquíes en Ceuta durante la noche del 30 de julio.

La influencer describía el vídeo como un claro ejemplo de lo que es actuar sin límites y sin control suficiente. Una situación que ha llevado a que no se sepa quién está entrando en nuestro país y en qué condiciones, algo que considera que España no puede asumir. «Si ya tenemos servicios saturados y no somos capaces de atender como deberíamos a nuestra propia gente, ¿cómo pretendemos recibir a miles de personas más sin tener los medios para hacerlo?», sentenciaba.

Para concluir, la pequeña de las hermanas Pombo lanzaba una reflexión breve pero concisa sobre su postura acerca de lo que está ocurriendo. «Ser solidarios no puede significar hacerlo sin orden, sin control y sin pensar en las consecuencias», explicaba.

Como no podía ser de otra manera, Pablo Castellano, marido de María Pombo, tampoco ha optado por el silencio y, haciendo uso del universo 2.0, se ha sumado a la opinión de su mujer. «Proteger nuestras fronteras y proteger la vida de las personas no son cosas incompatibles. Lo que está pasando en Ceuta es muy serio. Hace falta humanidad, pero también orden. Y, sobre todo, que quienes tienen que tomar decisiones dejen de mirar hacia otro lado y hagan su trabajo», sentenciaba.

Tomás Páramo y Rocío Osorno también se pronuncian

Además de María Pombo y Pablo Castellano, Tomás Páramo y Rocío Osorno también han decidido romper su silencio ante esta situación. Esta última se ha limitado a mandar todo su apoyo al pueblo ceutí a través de sus historias de Instagram, pero Páramo ha compartido una anécdota que no ha pasado desapercibida.

«Era la primera vez que íbamos con Catalina y Tomás a París. Paseábamos junto al Sena cuando, de repente, la persona que caminaba a nuestro lado se lanzó desde un puente al río. Nos asomamos y vimos que se estaba dejando ahogar. Llamamos inmediatamente a emergencias mientras otros seguían caminando como si nada ocurriera. Pasé mi teléfono a una persona para que hablara con emergencias en francés y, en pocos minutos, el Sena estaba lleno de lanchas de rescate. Pero no pudieron hacer nada. Recuerdo especialmente a un señor que se quedó allí con nosotros. Nos pidió perdón por haber tenido que vivir algo así en su ciudad y nos dijo una frase que jamás he olvidado: ‘Por desgracia, esto ocurre todos los días. Hay gente que llega buscando un sueño y, cuando llega, descubre que no hay nada’. Hoy, viendo las imágenes de Ceuta, no puedo dejar de pensar en aquella conversación», contaba.

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El influencer señalaba que «un Estado tiene la obligación de ser solidario, pero también de proteger sus fronteras, ordenar la inmigración y garantizar que quien llega pueda ser acogido con dignidad». «Cuando eso no ocurre, no estamos ante una política humanitaria, estamos ante una enorme irresponsabilidad», manifestaba.