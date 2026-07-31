Los 49.000 marroquíes que han asaltado Ceuta con la pasividad del Gobierno equivalen al 59% de su población

La ofensiva de Marruecos en Ceuta se traduce en datos espeluznantes. Según la última actualización del Gobierno, a través del Ministerio del Interior y de la Guardia Civil, al menos 49.000 inmigrantes ilegales procedentes del país africano han entrado en territorio español con la pasividad del Ejecutivo que preside Pedro Sánchez.

Si atendemos a las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población censada en Ceuta en diciembre de 2025 asciende a 83.595 personas, por lo que los 49.000 ilegales marroquíes –entre los que hay unos 7.000 niños– que han entrado en la ciudad autónoma equivalen a más de la mitad de los ciudadanos ceutíes. En concreto, al 58,62%.

Después de la avalancha de entrada a través de la frontera del Tarajal, Ceuta ha amanecido este viernes con nuevas entradas de inmigrantes procedentes de Marruecos, si bien el ritmo del acceso ilegal ha sido muy inferior al registrado la jornada anterior. Cabe destacar que las cifras que manejaba el Gobierno de Ceuta para los 10 días anteriores alcanzaban un total de 1.500 entradas, pero este número se vio multiplicado hasta la última estimación de Interior, de este viernes.

Decenas de miles de personas accedieron a Ceuta el jueves, en su mayoría a nado, pero también caminando junto al espigón que separa Ceuta de Marruecos. La televisión de Marruecos ya cifró en 30.000 las personas que habían entrado en España a través de este punto fronterizo en apenas 24 horas, y las cifras que ahora maneja el Gobierno de España, horas después, son superiores, de un total de 49.000, algo que ilustra la magnitud de lo ocurrido.

Si bien el Ejército ha mantenido sus tanques desplegados en el acceso a Ceuta desde el espigón, en la noche del jueves al viernes, tratando de impedir que los recién llegados se dispersen por la ciudad, fuentes policiales cuentan a OKDIARIO que la riada de inmigrantes ilegales se puede prolongar al menos durante el viernes y que más de la mitad de los inmigrantes que han entrado en España lograrán quedarse, pese al acuerdo de devolución del Gobierno de Sánchez con el reino de Marruecos.

Sin devoluciones en caliente

El Ejecutivo presumió, tras informar de la imposibilidad de declarar la situación de emergencia nacional que solicitaba el Gobierno de Ceuta, de un acuerdo para el retorno, lo antes posible, de todos los inmigrantes que han entrado ilegalmente en la ciudad autónoma. Sin embargo, una reciente sentencia del Tribunal Supremo prohíbe las llamadas devoluciones en caliente de los inmigrantes que llegan a nado a las ciudades autónomas.

La misma, que se conoció a principios de mes, interpreta que la disposición adicional décima de la Ley de Extranjería, de 2015, no permite aplicar el rechazo en frontera a los inmigrantes interceptados en alta mar. En ese caso, se les debe aplicar una devolución ordinaria y, por tanto, mucho más lenta.

Además, la disposición adicional décima establece un «régimen especial» para Ceuta y Melilla, por el cual «los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España».

La pasividad del Gobierno

Presumir de un acuerdo de devolución que va en contra de lo dictado del Tribunal Supremo no es la única muestra que retrata la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez con respecto a la presión migratoria en Ceuta. El Ejecutivo central lleva más de 4 años sin aprobar el Plan de Seguridad Integral para la ciudad autónoma ceutí y Melilla, comprendido en la Estrategia de Seguridad Nacional aprobada a finales de 2021.

El Partido Popular se interesó por esta tardanza el pasado mes de marzo en el Congreso de los Diputados, donde presentó una iniciativa parlamentaria para emplazar al Ejecutivo a responder sobre esta cuestión. «Actualmente, no hay definida una fecha para la finalización del Plan», ha admitido sobre este tema el Ejecutivo.

Sánchez, por su parte, sí que ha tomado una medida con respecto a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, aunque desfavorable a Ceuta y favorable a sus propios intereses, en este caso vacacionales. El presidente del Gobierno movilizó 60 agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para sus vacaciones en el Palacio de La Mareta de Lanzarote y dejó en la ciudad autónoma asaltada por 49.000 marroquíes sólo 42 policías de la Unidad de Intervención Policial (UIP) especializados en control de masas. Los agentes no han podido contener la avalancha de miles de personas que a nado han cruzado la frontera más desigual del mundo.